A zenei esten a kiemelkedő képességű, zenei pályára készülő diákok, valamint az intézmény korábbi növendékei léptek a közönség elé a Thury-várban. A Tehetségek hangversenye című koncert régi hagyomány a várpalotai zeneiskola életében. Ilyenkor az intézmény korábbi növendékei lépnek a közönség elé, valamint azok a diákok, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a tanév során és zenei pályára készülnek. Fontosnak tartják ugyanis, hogy a zenei tanulmányokat folytató, korábbi növendékeiknek is bemutatkozzanak, ezzel is erősítve a szülőváros iránti elköteleződésüket.

– A tehetségek koncertje mindig egy nagy pillanat, hiszen hosszú évek után itt érik be a közös, kitartó munkánk gyümölcse. Ezen az esten azok a növendékek szerepelnek, akik már nálunk tanulnak a zeneiskolában és kitűnnek tehetségükkel, szorgalmukkal, illetve azok a gyerekek és felnőttek is fellépnek, akik tőlünk repültek ki és a zenei életben találták meg a helyüket. Nagy öröm, hogy a pandémia után már újra személyesen taníthattuk a gyerekeket, a növendékek számára is sokkal moti­- válóbb, hogy nem a számítógép előtt ülve kell zenét tanulniuk, hanem együtt dolgozhatunk. A Thury-várban rendezett koncert pedig jó példa volt arra, hogy milyen kiváló hangulatot tudnak a falak közé hozni növendékeink – mondta el kérdésünkre Mátrai Balázs, a Thuri György Gimnázium égisze alatt működő zeneiskola vezetőhelyettese.

A hangversenyre változatos repertoárral készültek a fiatalok, de a hangszerek tekintetében is sokszínűség jellemezte az estet. Többek között cselló-, fuvola-, gitár- és citeraprodukciókat hallhatott a közönség, de több énekes előadás is felcsendült a várban.