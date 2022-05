A bemutatón elhangzott, a kötet a pandémia idején, száz nap alatt született. Száz történetet mesél el az író, s minden egyes krónika várpalotai kötődésű. Az izgalmas írások ízléses kötetben jelentek meg pályázati, valamint önkormányzati támogatással.

A történetek a koronavírus-járvány miatti lezárások alatt napi rendszerességgel a Thury-vár közösségi oldalán is megjelentek. Száz napon keresztül száz történelmi ihletésű históriát lehetett olvasni, melyeknek nagyon hamar több ezer követője lett. – Ezért is merült fel az ötlet, hogy a történeteket egy könyvben is érdemes volna kiadni. Szerencsére sikeres volt a pályázatunk, így nyomtatásban is az olvasók elé kerülhetnek a históriák – mondta el a „civilben” a palotai erődítmény várkapitányaként dolgozó Oláh Tibor Mihály.

– Oláh Tibor ezzel a könyvével bebizonyította, hogy ő is várpalotai. Szereti Várpalotát, szereti annak történetét, de szereti a magyar történelmet, a kultúrtörténetet és az európai történelmet is – fogalmazott a könyvbemutatón Huszár Pál tanár, műfordító, egyháztörténész. – Abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy valószínűleg az első olvasója voltam ennek a munkának. Őszintén mondom, hogy levett a lábamról. Érdekes és tanulságos történetek, s nem is túl hosszúak, igazodva a modern kor követelményeihez – tette hozzá Huszár Pál.

A palotai vár Thury termében tartott bemutatón a szerző elmondta, a hétköznapokban munkájából adódóan is rengeteg történetet mesél. – Sokat olvastam, kutattam a témában. Nem elsősorban a száraz, történelmi tényekre törekedtem, hanem érdekes, pikáns történeteket próbáltam találni, amelyek fontos eleme a humor is, ami szerintem nélkülözhetetlen a mai világban – jegyezte meg Oláh Tibor Mihály, akitől megtudtuk, tíz Várpalotához köthető történelmi személyiség cselekményei kelnek életre a könyvben, más-más elbeszélő szemszögéből. A magyar mellett a perzsa vagy éppen a török oldal tapasztalásai is megelevenednek egy-egy krónikát mesélve.