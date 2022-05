A Tamási Áron Művelődési Központban a lelkes, szülők és hozzátartozók alkotta közönség minden fellépőnek és felkészítőnek ötöst adott, amit a produkciók végén felzúgó vastaps igazolt. Bajner Imre intézményvezető köszöntője után elsőként a Kicsinyek kórusa kápráztatta el a hallgatóságot. Sellyei-Cseh Ágnes karnagy vezényletével az alsó tagozatos gyerekek élvezetes műsort mutattak be. Az együtt éneklés öröme szinte áradt a színpadról.

Hasonló élményt hozott a felsősökből álló Bárdos Lajos Gyermekkórus fellépése. Király Eszter karnagy irányításával a tanulók lenyűgözték a közönséget előadásukkal. Mindkét kórusról elmondható, hogy értéket közvetít, és a zene közösségformáló erejét is megmutatja. A profi zongorakíséretet Takácsné Németh Magdolna zeneiskolai tanár biztosította.

A folytatásban a színvonal nem változott, a közönség számára remek élményt adott a Bárdos-iskola kulturális bemutatója. Nagy Júlia zongorázott, Király Erik furulyázott, illetve testvérével, Király Emőkével közös hangszeres műsort is adott, Hekli Nándi és Szabó Eszter néptáncot mutatott be, Balogh Johanna, Szabó Vivien, Sellyei Boldizsár, Kitli Jázmin és Németh Emília verset mondott. Volt a kínálatban angol és német nyelvű jelenet, csengettyűsök fellépése, néptánc, keringő, country, modern tánc és rocky. Minden, amit egy jó iskola adhat, megtaníthat diákjainak.