Adja magát a kérdés: mi is az az Exopop? Ádám erről világosított fel, mielőtt a popzenéhez való kapcsolódást kezdtem volna boncolgatni az egyébként erre az irányzatra hajazó stílus kapcsán.

– A zenekarba énekesként én kerültem be utoljára, ám akkor még nem volt név. Felmerült lehetőségként a Bolygó, de szerettem volna valami konkrétabbat, olyat, ami még nincs. Szóval agyaltunk, kerestünk, kutattunk, hogy találjunk egy igazán sajátos, egyedi nevet. Eközben hallottam friss hírként, hogy új exobolygót, azaz naprendszeren kívüli égitestet fedeztek fel. Az exo- előtag már ekkor megragadt a fejemben, hogy lehetnénk mi is naprendszeren kívüliek: olyan banda, amilyen nincs a Földön. Naprendszeren kívüli populáció, vagyis a szókirakó szerint Exopop – elevenítette fel a névválasztás történetét a fiatal énekes. Érdekes, ám ezek után nem meglepő, hogy a közelmúltban megjelent új lemez címe is kompatibilis a végtelen világűrrel. Az album a Végtelen terek címet kapta. Mint megtudtam, a saját szerzésű modern rock, pop-rock stílusú dalok összehangolt csapatmunka eredményeként formálódtak lemezzé, bár a szövegeket Ádám írta. A zeneszerzés viszont abszolút közös. Érdekesség, hogy billentyűs hangszerek is megszólalnak, de az Exopopban alapértelmezés szerint nincs billentyűs. S nem is tervezik, ám Márkosi József Joci önzetlenül segített nekik ezen a téren, és ha minden igaz, a jövőben is támogatja őket. Ha már említettük a külső segítőt, a zenekar tagjaival sem maradhatunk adósak. Dolmán Attila dobol, Dénes Ádám basszusgitározik, Veréb Zoltán és Horváth Bálint gitárosként működik közre, míg Fülöp Ádám énekel. A zenekar budapestiként aposztrofálta magát, de a tagok az ország különböző pontjáról (Zala, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyéből) verbuválódtak, s a fővárosban alakultak meg 2019-ben.

Fülöp Ádám arról is beszámolt, hogy a közelmúltban szép eredményt értek el egy balatonboglári szakmai megmérettetésen.

– Két új dallal mutatkoztunk be, a zsűrinek tetszett, és nagy örömünkre a többi zenekarnak is. Az eredményhirdetésen kapott elismeréssel együtt bejutottunk az Öröm a zene országos döntőjébe, s nem utolsósorban jó sajtómegjelenéshez és fontos kapcsolatokhoz jutottunk. Rádiós megjelenést és több koncertet hozott ez a fesztivál számunkra. Ez nagyon fontos, hiszen a pandémia miatt ebben van a legnagyobb lemaradásunk, szeretnénk több fellépést, hogy a közönség minél szélesebb körben ismerje meg földöntúli zenénket – tette hozzá végül a zenekar frontembere.