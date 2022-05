Filep Miklós huszonnyolc éve polgármestere Zánkának. Többek között arról beszélt, milyen népszerű a városból kitelepülők között is a nagy lélekszámú balatoni település, ami egyben a mikrorégió, Nivegy-völgy közigazgatási központja is. Ami azt illeti, bőven van miből, és van kiktől tájékozódjanak a friss zánkaiak, ha minél hamarabb otthon akarják magukat érezni. Kiadványokat, zánkai újságokat és jóízű történeteket hozott a vendégcsapat, melynek tagjaival a házigazda Veszprém Megyei Honismereti Egyesület nyugalmazott elnöke, Bándi László beszélgetett. Mint hallottuk, Benke László, korábbi iskolaigazgató kutatásaival indult a helytörténeti leltár és gyűjtés, amit T. Horváth Lajos, a Zánkai Értéktár Bizottság vezetője szerkesztette egybe a zánkai művelődéstörténet fejezeteit. Első próbálkozásként így öltött testet a „Zánkai közismereti tár, a Szellem napvilága”. György Péter János, a Zánkai Honismereti Kör vezetője, és P. Miklós Tamás helytörténész beszéltek a további kiadványokról, arról, hogy a településen milyen igény van a közösségteremtésre, a polgári gyökereket is felmutató paraszti kultúra folyamatos feltárására. A dolgos, becsületes, az egyesületek működtetésére nyitott lakosságot mély elkötelezettség jellemzi a honismereti munka iránt. A lokálpatriotizmus a közös nevező, ami összeköti a más-más világnézetű polgárokat is. A világhálón is népszerű Zánka TV túl van már az ezredik adásán, huszonkilencedik évfolyamánál tart, és évente legalább négy alkalommal jelenik meg a Zánkai Hírmondó színesben, dokumentumokkal, fotókkal, helytörténeti írásokkal megtöltve.

Zánka első említésének 850. évfordulójára jelent meg a Zánkai Értéktár. Keménytáblás, komoly kötet 23 értékkel, közöttük természetesen az akali és zánkai területből létrehozott Zánkai Úttörővárossal. Az Úttörővárossal is foglalkozik „Zánka története”, ami a település 1975-2005 közötti történéseit öleli fel. Két éve jelent meg a város kerek születésnapjára az „50 éves Zánka”, és bőven lehetne még sorolni a helyi és országos kezdeményezésre született, Zánkáról szóló kiadványokat. Az összefogás, a szülőföld, az otthon szeretetének fontosságát jelzik a civil szervezetek, a kórus, a színjátszó kör, a rétegklubok, a Zánka Művelődéséért Közhasznú Egyesület, a településről indult iskolai honismereti vetélkedő sorozat, amely mára nemzetközi szintre jutott a Kárpát-medencében.

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület és a Kölcsey Ferenc Könyvesbolt Cserháti Könyvszalon sorozata ezúttal is igazolta a szándékot: az értékek közötti tájékozódásban a gyökerek segítenek, a haza- és a saját mikroközösség szeretete.