A Vass Gyűjtemény épületében, de különálló egységeként létrejött kiállítás a Vass Cipő vállalkozás történetét, termékeit és a kézi cipészmesterséget mutatja be a látogatóknak. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) a cipőtár megnyitásán arról beszélt, Vass László egyik szenvedélye a műgyűjtés – ennek eredménye évek óta gazdagítja a várost a Vass Gyűjteményben látható alkotásokkal –, a másik a cipőkészítés. Örömét fejezte ki, hogy az utóbbinak is bemutatóhelye jött létre Veszprémben, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a cipőtár látogatói a kiállítóhely alkotásait is megtekintik.

Forrás: Penovác Károly / Veszprémi Napló

Bánsági Petra cipőtervező, a tárlat kurátora megnyitójában arról beszélt, a kiállításon vitrinekben látható cipők jelenleg is sikerrel forgalmazott termékek, emellett szemléltető szerszámokon, anyagokon, fázislábbeliken és a cipőkésztés folyamatát, technikáját bemutató mozgóképen kívül megjelenik a tárlaton Vass László unokájának cipősziluettrajzainak kollekciója is. Bánsági Petra felidézte, Vass László mestervizsgája megszerzése, 1970 óta készít cipőket. Az első két évtizedben kisszériás női divatcipőket készített, majd a rendszerváltástól kezdve kizárólag kézi készítésű, rámán varrott, klasszikus férficipők gyártásába kezdtek a műhelyben.

Vass László műgyűjtő

Forrás: Penovác Károly / Veszprémi Napló

A szakmai rangot az 1999-ben kiadott Klasszikus férficipő című könyv adta meg a cipészetnek, amelyet Molnár Magda és Vass László írtak, és a manufaktúrában fotózott szakmai fogások illusztráltak.

Forrás: Penovác Károly / Veszprémi Napló

Érdekesség, hogy a cipészet kaptafáit a pápai Berta Kálmán kézműves kapta- és sámfakészítő alkotja meg.