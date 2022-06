Amint megtudtuk, a fesztivál után a nyár minden hétvégéje tartogat izgalmas élményeket az érdeklődők számára. Többek között fellép a Tankcsapda, lesz Zorán, Wellhello és Budapest Bár koncert, a Centrál Színház Házassági leckék 1. és 2. című előadásai Stohl Andrással, Kovács Patríciával, Balsai Mónival és Schmied Zoltánnal. A kínálatban szerepel még a Rezes Judit-Szabó Győző házaspár, Csányi Sándor, Pokorny Lia és Thuróczy Szabolcs önálló estjei. Mindezeket a Balaton egyik legszebb kilátása, egyetlen vára, kifinomult ízek és barátságos környezet teszi még emlékezetesebbé.

A koncertek mellett szabadtéri színház és mozi is gazdagítja a kínálatot. A Centrál Színház két előadása, a Házassági leckék 1. és 2. című egyszerre elgondolkodtató és szórakoztató előadása mellett más társulatok darabjai is láthatóak lesznek, mint például a Meseautó, az Egérfogó vagy A miniszter félrelép. A Várudvar gasztronómiai részlegén pedig különleges éttermek különleges kínálatát ízlelheti meg a közönség.

Most szombaton a Háklár Banda, az Alterego Zenekar, a Fran Palermo és a Honeybeast szólal meg a színpadon, míg vasárnap Marton Viki, a The Keeymen, a Bohemian Betyars és Carson Coma szerepel a szezonnyitó Várudvar Fesztivál programjában.

A Szigliget Várudvar izgalmas, sokszínű programokkal, finom ételekkel, az ország egyik legszebb kilátásával, a Balaton várával és új élménnyel várja a kikapcsolódni vágyókat. A képen a pénteki kapunyitás után koncertező Loyal Apples’ Club zenekar látható

Forrás: Szijártó János / Napló