Az eseményen jelen volt Káel Csaba filmügyi kormánybiztos, Lukácsy György fesztiváligazgató, Fazakas Péter rendező, Hámori Gabriella, Staub Viktória és Kulka János is. A beszédeket követően A játszma című filmet vetítették le, mellyel a teljes fesztivált megnyitották. A játszma az itthon és külföldön is kultfilmmé vált A vizsga folytatása, az ikonikus thriller karakterei Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori Gabriella és Scherer Péter alakításában térnek vissza a vászonra. Staub Viktória új főszereplőként csatlakozott a csapathoz. Ez az első film, amelyben Kulka János a 2016-os sztrókja után először játszik nagyobb szöveges szerepet.

Pénteken is érdemes ellátogatni a fesztiválra, hiszen 22 órakor a Hangvillában nemcsak megnézhetjük A legjobb dolgokon bőgni kell című csodálatos groteszk humorú magyar drámát, de a közönségtalálkozón is részt vehetünk. Az Expresszóban egész délután kisjátékfilmeket láthatunk, délelőtt 11 órakor a Latinovits-Bujtor Játékszínben az NFI Egyetemi Filmklub szervezésében részt vehetünk egy mesterkurzus és közönségtalálkozón Rófusz Ferenc Oscar-díjas filmrendezővel, vagy 19 órától az Óváros téri Filmio Fröccsteraszon élvezhetjük a Csaknekedkislány, Mörk és DJ Bootsie zenéjét, ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk.