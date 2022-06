Immáron 31. alkalommal a nyár legjobb tíz napján olyan, mintha mindenki a Művészetek Völgyében lenne: a fesztivál ideje alatt a zenei színpadokon szinte a teljes hazai könnyűzenei paletta megfordul, de itt helye van a jazznek, a folknak, a világzenének és a komolyzenének is. Társulatok bútoroznak be egy-egy napra a Színház Színpadra és a Cirque du Tókert hatalmas cirkuszi sátrába, megszólal az irodalom a Kaláka Versudvarban és a Poket Udvarban, kiállítások várnak a tűzoltószertárban, a buszmegállóban vagy éppen a templom kertjében, alkotó kezek tevékenykednek a különféle workshopokon, de a Balaton-felvidéki táj is felfedezésre kalauzol.

Új helyszínen, Kapolcson köszönhetjük a Petőfi Udvart, amely a Petőfi Kulturális Ügynökség és Petőfi Irodalmi Múzeum közös helyszíne, könnyűzenei koncertekkel, kortárs és klasszikus irodalmi programokkal, gyerekprogramokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel vár. Bemutatkozik a Hajógyár is, amelynek színpadán a Hangfoglaló Program idei támogatottjai is fellépnek, de itt ad akusztikus koncertet Azariah és Bérczesi Robi is.

Alter, elektró, pszichedelia

Taliándörögdön, A Kert szállítja a legfrissebb, legaktuálisabb magyar előadókat az altertól kezdve az elektrón át a pszichedéliáig, itt lép fel többek között Beton.Hofi, Saya Noé, Deva, az Analog Balaton és a Mordái is.

A Mordái a 60-as, 70-es évek kísérletező magyar népzenei vonulatok repertoárjából (Muzsikás Zenekar, Sebő együttes stb.) táplálkozó folk rock zenekar. Hangvételében az útonállók sötét szellemiségét idézi meg. A zenekarban megszólal Nóvé Soma énekes, Vértesi Ferenc gitárral, Kapusi Viktor szaxofonnal, Czitrom Ádám basszus gitárral, Klausz Ádám a dobok mögött és Porteleki Áron brácsa, dobok és vokál. Katartikus élményre számítunk.

Az Analog Balaton nagy kedvencünk, ők egy 2017 óta működő, budapesti bázisú, elektronikus zenei duó. A zenekar arra törekszik, hogy a pop/rock dallamosságát és az elektronikus zene monotonitását ötvözze, és ezáltal egy egyedi hangzásvilágot hozzon létre. Számos fesztiváltól kaptak meghívást, és előzenekari felkérést. A hazai fellépések mellet külföldi előadók vendégeiként is volt lehetőségük játszani. Előzenekarként lehetőséget kaptak a holland Weval és az amerikai Bob Moses előtt, első albumukat pedig 2021 őszén jelentették meg. A Vörös Ákosból és Zsuffa Abából álló duó főként improvizál a koncerteken, ez pedig azért jó, mert nem hagyják, hogy „leüljön a buli”.

A koncertek mellett a délutáni workshopokon saját lemezborítót is készíthetünk.

A régi kedvencek

Természetesen a „régi” kedvenceinkkel is találkozhatunk. A Panoráma Színpadon játszik a Bohemian Betyars, a Blahalouisiana, a Csík zenekar, a Budapest Bár, az Anna and The Barbies, a hiperkarma, az Elefánt, a Vad Fruttik, az Esti Kornél, a Margaret Island, a 30Y, Szabó Balázs Bandája, Dés László vendégeivel érkezik, a Parno Graszt pedig itt ünnepli 30. születésnapját. A fesztivál 31 éve alatt számtalan zenekar sikereit kísérhettük végig, ahogy zenéjükkel egyre több embert mozgattak meg, így idén immáron a nagyszínpad előtt tombolhatunk a Ricsárdgír, a Carson Coma és az Aurevoir. koncertjére is. Kőbánya Udvarában ezúttal is a rocklegendáké és a fiatal tehetségeké lesz a főszerep, itt játszik majd többek közt a Klasszik Lasszó, a Kiscsillag, a Sorbonne Sexual, a Ruby Harlem, a Subtones, a Fran Palermo, a Middlemist Red, a Konyha és a Mattset is. A Harcsa Veronika Udvarban a magyar jazz képviselőitől kezdve, a világzenében otthonosan mozgó, valamint kreatív, izgalmas produkciók is helyet kapnak. Itt láthatjuk majd többek közt a Modern Art Orchestra, If. Balázs Elemér, Ben T Kadar és a Mörk előadását is.