A kiállítást megnyitó András Ferenc Kossuth-díjas filmrendező vallotta, hogy örömmel vállalta a beszédet, hiszen mint mondta, az alkotó a barátja. – Ő Révfülöpön él, én Kővágóörsön lakom, több, mint negyven éve. Ebből a szimbiózisból sok közös nappal, este, megbeszélés lett minden olyasmivel, ami az ember életét ide köti, kellemessé teszi. Nagyon szeretünk itt élni. Révfülöp hihetetlenül büszke lehet a mai napra. Itt egy olyan kiállítás látható, amelytől földbe gyökerezik az ember lába. Olyat tapasztalatam magam is, amely világszínvonalú, amelyet még Magyarországon is régóta nem láttam. Bárhol megállná a helyét, nagyon nagy sikert aratna Párizstól New Yorkig, mint ahol itt is. Érdemes megjegyezni a mai nap dátumát a művészet pártolóknak. Horkay István a magyar rendszertől jóval többet érdemelne, mint amennyit eddig kapott.

Titka talán abban rejlik, hogy az egyetemet Krakkóban végezte, ahol a lengyel kultúra hihetetlen magas volt abban az időben, olyan szabadság jellemezte, amely hihetetlen erős filmművészetet hozott létre. Vajnától Polanskin át a társaság megtalálta azokat a megfelelő embereket, akik továbbították művészetüket a plakátokon. Ezek a plakátok abban az időben világ színvonalúak, progresszívek, modernek voltak, divatot csináltak a lengyel filmen keresztül. Ő ezzel a lengyelséggel a puttonyában jött vissza az egyetem után Magyarországra, de nem fogadták be, mert nem itt végzett. Mivel kívül rekedt egy kicsit, soha nem tudott olyan hatással bírni, mint akik hazánkból indultak – mondta András Ferenc.

Horkay István kiállítását barátja, András Ferenc nyitotta meg

Forrás: Tóth B. Zsuzsa / Napló

Hozzátette, hogy ez a kiállítás hátborzongatóan jó. A világban a filmesek között van egy rangsor arra vonatkozóan, hogy Fellini halála után ki jöhet szóba, mint filmművész. Egyetlen ilyen ember van, az angol Peter Greenaway, akinek művészete megfelel a Fellini utáni korszaknak. Greenaway Horkayt választotta maga mellé látványtervezőnek, ez pedig nagyon nagy kitüntetés, a szakmában mindenki tudja. – Tehát ezek a képek nem csak plakátok, hanem festmények is, de desztillált filozófia van mindegyik mögött. A plakát szembe találja magát az utcán az emberekkel, de ezek a plakátok mindegyike magát reprezentálja. Oda van írva, hogy mit ábrázol. A legérdekesebb a műfajban az, hogy digitális, ha ez még nem is nyerte el teljes jogát. Figyelmesen kell nézni ezeket a képeket. A minőség forradalma, diadal dicsérete folyik a kiállításon – szögezte le András Ferenc.

A kiállítás július 10-ig látogatható.