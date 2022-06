Brányi Mária alpolgármester ünnepi megnyitójában arról beszélt, hogy öt esztendeje, amikor útjára indult a fesztivál, nagy reményeket fűztek hozzá, ám az a sikersorozat, amit az elmúlt években elért a rendezvény, megjósolhatatlan volt. Elhangzott: a város közgyűlése idén tavasszal úgy döntött, az operettfesztivált a város kiemelt fesztiváljai közé emeli, amivel azt is jelezték, hogy hosszú távon is számolnak vele.

Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes, kreatív menedzser elmondta, elérkezett a várva várt nap az életükben, amiből szerencsére idén is sok van. Utalt az áprilisi Lélektől lélekig fesztiválra, ám eljött a nyár és vele az V. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál is. Örömét fejezte ki a hatalmas érdeklődés miatt, telt házasak az előadásaik, mindössze néhány jegy lehet még talonban. Vasárnap estig az operetté, a magyar virtusé, a hungarikumé a főszerep, magas minőségben, vendégművészekkel. Kiemelte: családi fesztiválról van szó, természetesen a gyerekeket is várják az eseményre. De lesznek szakmai beszélgetések is, étteremben, cukrászdában.

Keller János, az operettfesztivál művészeti vezetője abbéli reményének adott hangot, hiszi, hogy a fesztivál alatt megérzi a közönség azt, hogy mekkora örömmel, szeretettel készültek a szervezők. Ugyanakkor bízik benne, hogy jövőre, az EKF évében a következő fesztivál nagy és nemzetközi lesz. Úgy fogalmazott, hogy az idei már egyfajta előszele mindennek, hiszen több országból érkeztek Veszprémbe fellépő művészek.