A Bakony ékkövei elnevezésű projektet a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program stratégiai partnere, a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK) valósítja meg. A kezdeményezésben Bakonynána, Borzavár, Jásd és Nagyesztergár kulturális értékeit kutatják a szakemberek, akiknek kedden tanácskozást tartottak.

Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében kiemelte, példamutató, hogy négy település együtt valósítja meg a programot. Hozzátette, olyan gazdag kulturális örökséggel és hagyományokkal rendelkeznek az érintett települések, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot. Úgy vélte, Zirccel és Bakonybéllel kiegészülve egész évben látogatható turisztikai régió jöhet létre a térségben.

Szabó Mariann, a program szakmai vezetője, a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete kutatója elmondta, a projekt 2022 tavaszán kezdődött. A településeken végzett terepmunkában öttagú szakértői csapatok vesznek részt a nyár folyamán, amelyeket az FTI-iASK három kollégája és a Pannon Egyetem egy ösztöndíjas munkatársa vezet. A további részvevőket pályázat útján választották ki. A kutatócsoportok munkájában számos szakterület – az építésztől a botanikuson át a geológusig, a szociológustól az antropológusán át a településfejlesztő szakemberig – képviselője vesz részt.

Szabó Mariann, a program szakmai vezetője, a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete kutatója

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Márkusné Vörös Hajnalka, a VEB2023 EKF szakmai projektvezetője reményét fejezte ki, hogy a projekt olyan folyamatot indít el, amely 2024 után is folytatható lesz. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a terület gazdag történelmi örökséggel bír: évszázadokig a ciszterci rend országos központja, valamint az Esterházy család cseszneki ágának centruma volt. A programban részt vevő kistelepülések jelentős nemzetiségi érintettséggel is bírnak: Bakonynánán és Nagyesztergáron német, Jásdon a szlovák, míg Borzaváron a német és szlovák nemzetiség is jelen van.

Márkusné Vörös Hajnalka, a VEB2023 EKF szakmai projektvezetője

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A kutatások mellett a projekt terveiben többek között tematikus séták, helytörténeti gyűjtemény bemutatása, helyi hősök felkutatása és bemutatása, valamint a helyi hagyományok és gasztronómiai specialitások megismertetése is szerepel.