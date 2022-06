Az apátsági főbejárat kőoszlopai, a díszlépcsőház is csodálatra méltó, érdemes időt szánni megtekintésére és Zirc megismerésére, a látottak feldolgozása nem egynapos program.

A ciszterciek rendtörténeti múzeuma szintén várja a látogatókat, hasonlóképp a tudományos kutatásokat szolgáló, szép formákban gazdag történeti könyvtár, amely egyben emlékeztet arra, hogy a szerzetesek az 1800-as évek elején kezdtek tanítani – láthatóan már akkor is európai színvonalon. A Vörös toronynak eredetileg a teteje is vörös volt, most márványlépcsője ilyen színű. Kilátóterasza hajdan csillagászati megfigyeléseket szolgálhatott, manapság a Bakony tájaira nyílik innen szép kilátás. Tavaly felújították, a kíváncsiság vezetheti ide a turistákat.