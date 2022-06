Papp Gábor Zsigmond dokumentumfilmje a Magyar Mozgókép Fesztiválon, június 9. és 12. között Veszprémben debütál három kategóriában – legjobb egész estés dokumentumfilm, legjobb rendező, legjobb vágó –, de a Magyar Mozgókép Díjra is jelölést kapott – tájékoztatták a szervezők az MTI-t a héten.

Bereményi Géza egyedülálló, kultikus alakja a magyar kultúrának. Először Cseh Tamásnak írt dalszövegeivel lett országosan ismert, aztán novelláival, forgatókönyveivel, színdarabjaival, filmrendezéseivel, az utóbbi években pedig regényíróként is a legnagyobbak közé emelkedett. A Bereményi kalapja portréfilmben Tóth Barnabás kíséri és kérdezi végig a művészt az életén. Bereményi beszélgetőtársa szintén rendező, aki tízéves korában szerepelt a legendás Eldorádó című filmben, ahol a gyerek Gézát alakította.

„A nyolcvanas évek elején talált el Cseh Tamás és a Megáll az idő. Életre szóló hatást gyakoroltak rám” – idézi a tájékoztató Csejdy András kreatív producert, a film ötletgazdáját. „Onnantól kezdve olvastam, hallgattam, néztem mindent, amihez Bereményi- nek bármi köze volt. Később össze is barátkoztunk, majd amikor befejeztem a Copper- fieldet, azt éreztem, hogy filmet kell csinálni a Gézáról, a Gézából, a Gézával” – hangsúlyozta a kreatív producer.

Papp Gábor Zsigmond rendező felidézte, hogy a forgatás első napjaiban Bereményi kissé távolságtartó volt. A jég akkor tört meg, amikor az Illegalitásban című szám klipjében egy kommunista kádert kellett alakítania, akkor teljesen felvillanyozódott. „Amikor pedig Járai Márkkal – a Halott Pénz énekes-gitárosával – dalt komponáltak Bereményi konyhájában, akkor konkrétan belecsöppentünk a varázslatba: láttuk, hallottuk, ahogy megszületik egy Bereményi-dal, pont úgy, mint ötven évvel ezelőtt, Cseh Tamással” – hangsúlyozta a rendező.

„Amikor nagy nehezen belementem, hogy forgassunk rólam egy filmet, fogalmam sem volt, hogy mire mondok igent” – idézi a tájékoztató Bereményi Gézát, aki hozzátette: azt találta ki, hogy ő most egy színész, aki azt csinálja, amit mondanak neki: beszélget Tóth Barnabással, és Járai Márkkal is létrehoz valamit. „Nagy élmény volt, jó fárasztó, de szerettem. Amikor megmutatták a félkész változatot, tényleg tetszett” – tette hozzá. A film producere Herner Dániel, a dokumentumfilmet Lovasi Zoltán fényképezte, vágója Bartos Bence, a zeneszerzői Cseh Tamás, Darvas Ferenc és Járai Márk.

A portréfilmet Veszprém után a Margó Irodalmi Fesz- tivál záróeseményén is levetítik, a mozikban 2022 szep- temberétől láthatja a közönség. A Bereményi kalapja a Nemzeti Filmintézet, a Filmarchívum, az MTVA, az Origo Film Group és a Hungaroton támogatásával valósult meg, gyártója a Filmworks Kft. volt.