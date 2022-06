A díjátadót a Veszprémi Petőfi Színházban tartották, ünnepélyes körülmények között. A nyertesekről a Magyar Filmakadémia tagsága titkos szavazással döntött. Az este folyamán összesen 21 kategóriában adták át a legjobbaknak a Magyar Mozgókép Díjakat. Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megnyitójában kiemelte, a fesztiválon az elmúlt évek közel száz alkotását láthatták a nézők. Örömét fejezte ki, hogy nagy érdeklődés kísérte a programot, és a régióban másodszor megrendezett mozgóképfesztivál újabb lépés afelé, hogy a térség a magyar Cannes-á váljon. Porga Gyula polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, a fesztivál napjaiban egymásra talált Balatonalmádi, Balatonfüred, Veszprém és a filmesek, a rendezvény négy napja a találkozások ünnepe volt.

A legjobb nagyjátékfilm címét a Külön falka, Kis Hajni rendező alkotása nyerte el, az alkotó a legjobb elsőfilmes rendezőnek járó elismerést is átvehette, valamint a legjobb forgatókönyvírónak járó díjat is a Külön falka szerzői, Szántó Fanni és Kis Hajni érdemelték ki. A legjobb rendezőnek Enyedi Ildikót választották A feleségem története című filmjéért. A legjobb férfi főszereplő díját Kulka János kapta A játszmában nyújtott alakításért, míg a legjobb női főszereplőnek járó elismerést Hámori Gabriella kapta a Legjobb tudomásom szerint című mű főszereplőjeként. A színésznő a legjobb mellékszereplőnek járó díjat is átvehette A játszmában nyújtott alakításáért. A legjobb operatőr díját Rév Marcell, a legjobb vágónak járó elismerést Szalai Károly vehette át, mindketten A feleségem története című filmben végzett munkájukért kapták a díjat. A közönségdíjat a Nagykarácsony című alkotás nyerte el. A legjobb egészestés dokumentumfilm Muhi András Pires alkotása, az Egy mindenkiért lett, míg a legjobb animációs film díját Glaser Kati alkotása, A legendás család nyerte el. Az egyes kategóriák díjait mások mellett olyan neves színészek, rendezők adták át, mint Oberfrank Pál, Gubás Gabi, Szabó Kimmel Tamás, Trokán Péter, Dobó Kata, Almási Tamás, Udvaros Dorottya vagy Hámori Ildikó. A fesztivál négy napján csütörtöktől vasárnapig Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban összesen kilenc helyszínen közel száz magyar filmet láthattak a nézők. Több filmnek a fesztiválon tartották a premierjét, a szakmai programok mellett közönségtalálkozók és koncertek is színesítették a rendezvényt. A programot idén is a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023Európa Kulturális Fővárosa program közös szervezésében rendezték meg.