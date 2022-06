Császár László, a túra kigondolója és főszervezője elmondta, a program június 1-én indult, ám bármikor, bármilyen időponttól van lehetőség a csatlakozásra. Bármilyen fényképezőgéppel, vagy akár telefonnal is van lehetőség a kreatív témák megfotózására. Minden résztvevő, aki a túrát teljesíti, a túra teljesítését elismerő jelvényt kap ajándékba. A program során a regisztrált résztvevőknek a Veszprém-Balatonfűzfő-Tihany háromszögben található 16 checkpointra kihelyezett táblákon szereplő QR kód beolvasása után, az ott kapott instrukciók alapján kell az adott témát megfotózni, majd feltölteni a megadott felületre. A helyszínek egyediek, a témák különlegesek, a túra pedig családbarát.

Megtudtuk azt is, hogy a táblák kihelyezései elkezdődtek, először a veszprémi és bándi fotópontra kerültek ki a QR kódot tartalmazó jelzések. A Pannon Fényképészkör Egyesület tagjainak segítségük is akadt, ugyanis a Vetési Albert Gimnázium tanulóival közösen adták át az első táblákat. A napokban kihelyezésre kerül több helyszínen is a túra jelzése.

Forrás: FPE

A Fotósviadal jelvényszerző túrán túl más területen sem tétlenkedett a Pannon Fényképészkör Egyesület: idén, sok év várakozás után végre útjára indította saját digitális fotómagazinját, mely a Fényrajz címet viseli. A magazin célja bemutatkozási lehetőséget biztosítani a kezdő és haladó, valamint a profi fotósoknak, illetve, hogy magához vonzza a hazai fotográfia után érdeklődők figyelmét. A magazin minden számában 8+1 fotós fotósorozatát mutatják be.