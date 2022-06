Amint azt Vellai László igazgatóhelyettes lapunknak elmondta, 80 diák érettségizik az intézményben ebben a tanévben, három vizsgacsoportban.

– Múlt héten, csütörtökön kezdődött a szóbeli érettségi, és e héten pénteken fejeződik be. A vizsgázó diákok közül először az érettségire felkészítő tagozaton, szakközépiskolai képzésben vettek részt. Ők a szakma megszerzése után két év alatt kapnak érettségit, nagy részük már megkapta pénteken a bizonyítványát, mások csak tanúsítványt kaptak, mert pótérettségizniük kell később, az ősz folyamán. Az iskola az idei évben több diákot is delegált emelt szintű érettségire. Néhányan jelesre vizsgáztak: Hamusi Ferenc és Mihályfi Dániel informatikai ismeretekből, Dajka Mikolt és Kiss Attila történelemből, angol nyelvből pedig Győri Barbara, Borbély Boglára és Turzó Márk Balázs – mondta Vellai László.

Hozzátette, hogy a korábbi évek emelkedő tendenciája folytatódik, így több mint 120 diákot vesz fel az iskola a csütörtöki felvételi napon. Ez néhány százalékkal magasabb szám a tavalyihoz képest.

– A szakképzés népszerűségével az iskola népszerűsége is növekszik. Gimnáziumi képzésre, vendéglátás, kereskedelmi eladó, informatika, közszolgálat-rendészet, épületgépészet területekre tudjuk felvenni a diákokat a következő tanévre – mondta az igazgatóhelyettes.