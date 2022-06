A pódium színpadi előadásra érkezőket Bartunek Katalin, a Csigó malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány elnöke köszöntötte örömét fejezve ki, hogy tíz év és 125 rendezvény óta végre az első több személyes színházi eseményre kerülhet sor a malomban. A darab rendezője, Némethné Horváth Erzsébet elmondta, hogy már az édesanyja, édesapja, nagybátyja is színjátszó volt az egykori Tapolcai Legényegyletben. Erzsébet eddig közel húsz kötetet jegyez, három saját színdarabját mutatták be, most készül a negyedik és az ötödik forgatókönyve, továbbá tizenöt előadást rendezett. Ezúttal időutazásra hívta a közönséget 1913-ba, amikor Ferencz József születésnapját ünneplik egy osztrák fürdőhelyen, ahol egy huszárkapitány és egy osztrák hercegnő esik szerelembe egymással.

A nagy sikerű előadásra elfogadta a meghívást Molnár Ferenc dédunokája, a hagyaték őrzője, Lukin Ágnes rendező, aki a darab végén úgy nyilatkozott, hogy a család nevében is nagy tapsot érdemel a produkció. – A legkülönbözőbb szakmákat űzik az amatőr színészek, akik a család és a munka amellett szabad idejükben játszanak. Le a kalappal előttük. Profi a darab, pergő, remek karakterekkel, jó szereposztással, szép jelmezekkel. Ez az autentikus környezet még hozzátesz az élményhez, amelynek hírét elviszem a családban. Sok Olympia előadást láttam, hiszen 48 éve vagyok a Magyar Televízióban rendező, sok színházi előadást közvetítettem. Láttam azt az előadást is, amelyben Darvas Lili, Molnár Ferenc harmadik felesége a Madách Színházban a darab egyik főszerepét játszotta. Büszkék lehetnek magukra a tapolcai színészek, nagyon szép előadást láthatott a közönség – mondta a rendező.

Szabó Tímea, Némethné Varga Katalin, Tihanyi Zoltán és Grünceiszné Józsa Zsuzsanna a színpadon

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Az estet követően a Tibor Pince borait kínálták a vendégeknek.