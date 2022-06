A műveket Vinczeffy Adrienne, Artisjus és KÓTA-díjas karnagy, az elhunyt egykori tanára vezényletével és Nagy Márta KÓTA-díjas zongoraművész közreműködésével adták elő.

Forrás: Füred Televízió

-Mi, de legfőképp a kórus, azért vagyunk együtt, hogy az elmúlt ezer évhez hozzátegyünk még néhány percet, egy órát talán, ami ennyi év távlatából nem tűnik soknak, fogalmazott Czeglédy Ákos. Paloznak polgármestere hozzátette, „ezer év tartja össze ezeket a köveket körülöttünk és ennyi esztendő tartja össze Paloznakot. Kétségem nincs, hogy itt van köztünk Lajos valamelyik padban, itt van velünk és bennünk. Érezzük a kórus hangjaiban, Adrienne, a karnagy mozdulataiban és felesége tekintetében. Lajos nem lehet emlék, mert továbbra is mindennapjaink és életünk része. Egyik meghatározó személyisége a csopaki iskolának éppúgy, mint Balatonfürednek, de leginkább Paloznaknak, az itteni kórusnak, melynek karnagya volt.” -Most újra énekel a kórus, élvezhetjük a hangjukat és részei vagyunk ennek az egységnek. Ez nem csak egy kórus, hanem 15 éve együvé tartozó közösség, akik hetente összejönnek, énekelnek, beszélgetnek, kicsit kilépnek a mindennapokból. A paloznaki kórus nem csak az éneklésről szól, hanem egy élményről is. Hogy jó együtt lenni, tartozni valahová, a próbák után beszélgetni, ilyen egyszerű boldogan élni. Tartsuk meg ezt a jó szokásunkat: találkozzunk egymással szomszédok, barátok, ismerősök, ismeretlenek, mert az ismeretlenekből hamarosan ismerősök, az ismerősökből barátok lesznek. Lajossal együtt élvezzük a muzsikát, mert ha így együtt vagyunk, akkor egy kicsit jobb lesz a világ! – hangsúlyozta a polgármester.

Az emlékező gondolatok után a Paloznaki Kórus szép egyházi és világi dallamokkal ajándékozta meg a közönséget, mely a templom környékét is körbevette.