A Magyar Filmakadémia Egyesület ítélte meg a művészeknek a rangos elismerést, melyet Balatonfüreden, a Kisfaludy Galériában adtak át június 11-én, szombaton este.

Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megnyitójában a 121 éves magyar filmtörténet mérföldköveinek nevezte az életműdíjas rendezők, színészek, jelmeztervezők, operatőrök alkotásait.

– Olyan dolgokat hagytak ránk a mozgókép csodáján keresztül, amiből a fiataloknak is részesülni kell, fogalmazott. Bóka István polgármester megtisztelőnek nevezte, hogy a gálát Balatonfüreden rendezik meg. Üdvözölte a fesztivált és apropóján a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 programot is. Aláhúzta, Balatonfüred a kultúra és művészetek városa, ahol, a Balatonnal együtt sok filmet forgattak. Remélhetőleg jövőre a leendő 650 személyes konferenciaközpontban mutatkozhat be a filmfesztivál Füreden. A díjazottakról külön méltatás hangzott el. Eszerint András Ferenc rendező Veri az ördög a feleségét című társadalmi szatírája a gulyáskommunizmusnak tartott görbe tükröt, a Dögkeselyű az értelmiség lecsúszásáról tudósított izgalmas bűnügyi történetben.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Huszti Péter színművész főszereplője volt a hatalmas sikert aratott Fekete gyémántok című filmnek, majd több mint száz tévé- és mozifilmben lehetett látni. 1974 óta tanít, 1994 és 2001 között a Színház- és Filmművészeti Egyetemen rektor. Sokoldalú színészi pályafutása mellett színházi rendezőként, íróként is elismert. Rófusz Ferenc A légy című rövidfilmért megkapta az Oscar-díjat, majd Kanadába saját stúdiót alapított. 2001 óta ismét Budapesten él, az animációs projektek mellett tanítással is foglalkozik. 2019-ben – a megálmodása után 40 évvel - sikerült bemutatnia Az utolsó vacsorát. Szakács Györgyi a magyar jelmeztervezés egyik megújítója, több mint 800 színdarab munkálataiban vett részt, a 80-as évek óta több mint 30 mozifilmben viselték a ruháit: Ralph Fiennes A napfény ízében, a Napszállta titokzatos kalapos lányát alakító Jakab Juli, vagy éppen A martfűi rém szereplői.

Udvaros Dorottya színművész a filmes mellett a magyar színházi életnek is meghatározó alakja. Dolgozott Sándor Pál, Szabó István és Jancsó Miklós rendezőkkel, játszott az ikonikus magyar krimiben, a Dögkeselyűben. A Te rongyos élet! című szatírában dívaként egy falu életét bolygatta fel. Hildebrand István a magyar filmművészet legendás operatőre volt. Pályáját a Filmhíradó operatőreként kezdte, a hatvanas években Keleti Márton és Várkonyi Zoltán produkcióiban dolgozott, fényképezte például az Egy magyar nábobot, a Kárpáthy Zoltánt és A kőszívű ember fiait. Stílusát a kísérletező kedv is jellemezte, amelynek legszebb példája Bódy Gábor Psyché-je.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Az átadáson Udvaros Dorottya színművész mások mellett elmondta, nagyon jól esik a díj, de egy művész soha nem gondol erre hivatása közben. Cél, hogy a képességeiket szakmájuk szolgálatába állítsák, és azt megpróbálják a lehető legtökéletesebbre csiszolni. Kiemelte, amikor egy szakmai bizottság elismeri az ember munkáját, az egy fantasztikus pillanat! - Valóban az életem lett ez a keservesen gyönyörű hivatás színházban, filmen. A szerepek ajándékéletek, melyekbe belesűríthettem az örömeimet, bánataimat, keserűségemet, boldogságomat, összegzett Huszti Péter színművész, majd nagyon nagy megtiszteltetésnek nevezet az életműdíjat.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A gálát Juhász Anna irodalmár ás Pindroch Csaba Jászai Mari-díjas színművész vezette, majd a díjátadás után a Jazzical Trio nemzetközileg elismert művészei, Káel Norbert, Lakatos András és Oláh Péter kellemes muzsikával idézték meg a filmek hangulatát.