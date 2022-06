Az Ajka Bródy Imre Gimnázium 23 fős csapata tanáraik és képzőművészek segítségével már el is kezdték a munkát, amelyben a képzőművészet és az irodalom eszközeivel fejezik ki gondolataikat. A csoport tagjai április közepén felkeresték a kriptongyárat, ahol Bródy Imre tevékenykedett. Az ott szerzett élményeik alapján a képzőművészet iránt érdeklődők által készített plakát terveiket május 31-én Kocsis Levente és Jáger Réka grafikus vezetésével beszélték meg. A diákok fotóztak és videóztak, jelenleg már fotómontázsokon is dolgoznak. Az irodalom iránt érdeklődőknek az iskola egykori diákja, Beck Zoltán énekes, szövegíró, egyetemi adjunktus, a projekt művészeti vezetője adott útmutatást, aki elmondta, hogy az iskolába érkezése előtt járt a gyárban, ahol a termelésből származó színes üvegdarabokat is látott. Azok kincsek, egy fontos korszak emlékei. Visszaemlékezett a gyermekkorára, amikor társaival a Torna patak medrében keresték a kincseket. Kérte a diákokat, hogy az emberi oldalról közelítsék meg a történetet. Beck Zoltán kérdésünkre elmondta, hogy a gimnáziumi évek alatt rosszul tanult, mível az iskola akkor a kreativitást nem igazán támogatta, nem érezte magát otthon a falai között. A mai iskolának már más a szellemisége. Örömmel vesz részt a projektben, amelynél a kreativitásnak óriási a szerepe. Bródy, mint Szuperman projektben az ipari emlékeken kívül meg lehet fogalmazni a művészetek nyelvén azt, hogy milyen volt egy ember, aki hitt abban, hogy képes teremteni valamit, ami addig nem volt. A levegőből kivonni olyan anyagot, amely utána jobbá teszi az emberek életét. Beck Zoltánt a gyárban az fogta meg, hogyan élhettek az ott dolgozó emberek. Megnézte az öltözőben hagyott személyes tárgyakat, elgondolkodott, hogy az egymást keresztnéven szólító emberek hogyan tölthették mindennapjaikat.

A projektben Kersner Ákos és Galláné Antal Nikoletta segítik a diákokat.

Varga Andrea, a Kristály-völgy Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, örül, hogy a fiatalok lelkesen dolgoznak, komolyan veszik a feladatot. Tevékenységük segít abban, hogy közelebb hozzák az embereket a tudományhoz, tartsák életben a Bródy kultuszt. A Kriptongyár épülete az Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával hamarosan megújul.

Antalné Galla NIkolettától megtudtuk, hogy a jelentkezés önkéntes alapon történt. A programban olyan lehetőséget kaptak, amelyre normál iskolai körülmények között nem volna lehetőségük.

Tanulhatnak művészektől, olyan rálátást kapnak a különböző művészeti ágak közös alkotói folyamataira, amelyet ezen kívül nem tudnak megtapasztalni.

A diákok motiválásában a kriptongyárban tett látogatás, az ott tapasztalt fény- és hangeffektek, Réka, Levente és Zoltán reakciói az ötleteikre, azok kibontása, továbbgondolása sokat segített. Magával ragadta őket a hangulat. Bíztatták őket, hogy merjenek kreatívak lenni és ne megfelelni próbáljanak. Szakmai segítséget is kapnak, hogy az ötleteik miként válhatnak igazán kifejező alkotássá. Bródy életéről és munkásságáról, annak hősi vonásairól, a gyár életéről és jelentőségéről is sokat beszélgettünk. Fontos számunkra, hogy az ő személyiségükön átszűrve mutassák meg a témát, hiszen fiatalok és az ő korosztályukat is szeretnék megszólítani.

A projekt lényege, hogy a csatlakozók önszántukból, szellemi kíváncsiságból tevékenykednek ebben az összművészeti kalandban, válaszolta kérdésünkre Kersner Ákos. Ez egyszerre múltidézés, hagyományőrzés és ugyanakkor a jövő lehetőségeit kutató szellemi utazás is, amelyben mindenki kibontakoztathatja kompetenciáit, hiszen zenét, színpadi darabot, díszletet és sok egyéb mást is létrehozhatnak a diákok. Egymást inspirálják, ahogy egykor Bródy Imre tette a csapatával, egyik ötletből bomlik ki a másik, egyik gondolat szüli a következőt.