A Veszprém-Balaton 2022 Európa Kulturális Fővárosa és a VEB2023 Kultháló Bázis programjai keretében rendezett esemény délutáni workshoppal indult, amelyen a világhírű zongoraművész testvérpár, Görög Enikő és Görög Noémi fogadta a zongora, mint hangszer iránt érdeklődő gyerekeket.

- Aki nem tud még zongorázni, annak is rögtön sikerélménye lehet pusztán azzal, ha lenyom néhány billentyűt. Ha bátrak a gyerekek, bármit meg lehet mutatni nekik. Mi itt bemutatjuk, hogy miként működik a hangszer, láthatják, hogy a kalapács üti meg a húrt. Bebizonyosodik számukra, hogy egy történetet akár ők is el tudnak mesélni a zongora segítségével – mondták a Görög nővérek a hangszer bemutatón.

Az esti koncerten Bartunek Katalin, a Csigó malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány elnöke köszöntötte a vendégeket, majd Mácsai János zenetörténész és hangszer restaurátor, az est házigazdája vette át a szót. Vallotta, hogy Görög Enikő és Noémi játékát az első pillanattól csodálja. Régi, jó kapcsolatot ápol a testvérekkel, amelynek tagjai számtalan díjat nyertek hazai és külföldi versenyeken. Mácsai János köszöntötte Barabás Márton képzőművészt is, akinek zongora elemekből készített különleges alkotásai a fesztivál alatt, még ősszel is láthatók a Csigó Malomban. Amint mondta, a művek rengeteg asszociációt ébresztenek a szemlélőben. A szinte teljes mértékben zongora alkatrészekből készített darabokat figyelve a szakmai szem kiszúrja, hogy mi az alkatrész és mi nem, de egészében véve művészet mindaz, amit látunk.

Barabás Márton képzőművész zongora elemekből készített különleges alkotásai is láthatók a malomban a fesztivál alatt

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Az est házigazdája bevezette a felcsendülő egyes darabokat is. A Görög nővérek részleteket játszottak Ravel: Lúdanyó meséi című darabjából, majd az egyik legtermékenyebb négykezest komponáló szerző, Schubert Andantini és variácók négy kézre című darabját mutatták be a hálás közönségnek. Gabriel Fauré: Dolly szvitjéből a komponista a kislány részére írt születésnapi ajándékait szólaltatta meg Görög Noémi és Enikő, zárásként pedig Ravel keringője, a La valse szerepelt a műsorban. A ráadás, Hacsaturján Kardtánca ugyancsak fergeteges volt, a közönség nehezen engedte el a malomban immár másodszor is nagy sikert arató művész párost.

Az estet követően a lesencetomaji Aklan pince borait kóstolhatták a koncert vendégei.

Görög Enikő és Noémi ezúttal is elvarázsolták a közönséget négykezes játékukkal

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A Szabadkán született és felnőtt Görög Enikő és Noémi gyermekkoruk óta zongorázik együtt, Amikor a kilencvenes években nehéz idők jártak Szerbiában, a nagymamájuk úgy gondolta, jobb, ha a spórolt pénzét valami értékálló tárgyba fekteti. Vásárolt egy pianínót. Azon kezdett Noémi zongorázni, húga pedig mint mindenben, ebben is követte. Hamar kiderült, hogy kiválóan tudnak együtt játszani, egyetemi tanáruk ötlete volt, hogy ezzel professzionális szinten foglalkozzanak. Jó ideje állandóan együtt játszanak, több, mit tíz éve koncerteznek csak négykezesekkel. Enikő a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara Zongora Tanszékén oktat, Noémi a szabadkai egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán tanít és közben rengeteget koncerteznek. Legközelebb júliusban Újvidéken és Szabadkán lépnek fel, valamint Zamárdiban, a Klassz a pARTon! fesztivál keretében láthatja őket a közönség. Augusztusban Bécsben játszanak. Sajnálatukra az utóbbi időszakban sok koncertet töröltek, sőt azon németországi fesztiválra sem hívnak még külföldi fellépőt, amelyet ugyan már megtartanak és amelyen ők visszatérő vendégek voltak korábban. Spanyolországban azonban bemutatkozhattak a közelmúltban.