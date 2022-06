Igazi zenei csemege várta azokat, akik ellátogattak a Pueri Castelli Gyermekkórus jubileumi koncertjére a Thury-várba. Tíz évvel ezelőtt, 2012-ben alakult meg ugyanis hivatalosan Várpalota gyermek- és ifjúsági kórusa. Az akkor 15 tagú énekkar a város iskoláinak zenekedvelő diákjaiból verbuválódott össze.

A hangversenyt megnyitó beszédében Campanari-Talabér Márta polgármester megköszönve Horváthné Csomó Orsolya karnagynak és az énekkar tagjainak az elmúlt évtizedben végzett kitartó, ugyanakkor Várpalota hírnevét is öregbítő munkáját, úgy fogalmazott, bízik abban, hogy a közösen folytatott munka és egymás segítése reményében Várpalota város anyagiakkal is tudja majd támogatni az országos szinten is ritkaságszámba menő városi gyermekkórus magas szintű művészeti tevékenységét.

– Minden egyesület, kórus elindulásához szükség van valakire, aki ennek a megszállottja. Orsolya nélkül ez a kórus nem jött volna létre és nem létezne már tíz éve – mondta el a város polgármestere.

Horváthné Csomó Orsolya, a Pueri Castelli vezetője kérdésünkre elmondta, Németh Árpád korábbi polgármester ötlete volt, hogy alapítsanak városi gyermekkórust Palotán.

– Az ötlet végül évekig elképzelés maradt, ám 2012-ben elérkezettnek láttam az időt arra, hogy megpróbáljunk egy ilyen gyermekkórust összehozni. Jó lehetőség volt, hogy az indulást követően az első fellépésünk a Művészetek Palotájában Várpalota bemutatkozásán lehetett, nagy élményt és lökést adott ez mindenkinek – idézte fel a kezdeti éveket a kórusvezető.

Az elmúlt évtizedben egyébként az énekkar rengeteg koncertet adott. Számos alkalommal felléptek a Bányász kórus hangversenyein, de énekeltek a Balaton-parttól egészen Szombathelyig, Veszprémben, Székesfehérváron és Budapesten is. Részt vettek különböző fesztiválokon és több fellépésük volt külföldön, köztük Ausztriában, Erdélyben, Szlovákiában és Szlovéniában. A hazai és külföldi fellépések mellett az elmúlt tíz évben számos versenyen is részt vett a kórus, ahol országos szinten kimagasló eredményeket értek el.

A tizedik évfordulóra a régi tagokkal kiegészült énekkar színes repertoárjában az egyházi és világi zeneművek mellett népdalfeldolgozások, illetve könnyűzenei darabok is szerepeltek. A színvonalas zenei esten két vendégművész, Kolonits Klára Kossuth-díjas opera-énekesnő és Marosz Ajna, a Virtuózok című televíziós tehetségkutató műsor egyik korábbi győztese is fellépett.