Tiffany Rivera alezredes, az Amerikai Nagykövetség Védelmi Együttműködési Irodájának helyettes vezetője, valamint Norma Jennifer Knotts és Raphael A. Grau a NASA (Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal) két amerikai vendégelőadója látogatott el a gimnáziumba, hogy a diákoknak meséljenek az űrkutatásról, a Nemzetközi Űrállomásról és a holdkőzetekről.

Tiffany Rivera alezredes bemutatta saját, lenyűgöző karrierjét a légierőnél, majd arról beszélgetett a diákokkal, hogy miért fontosak a különböző űrrendszerek, milyen hatása van az űrszemétnek, és milyen feladatokat lát el a U.S. Space Force, vagyis az amerikai űrhaderő.

Raphael A. Grau, a Nemzetközi Űrállomás Program Külső Integrációs Hivatalának vezetőhelyettese a Nemzetközi Űrállomást mutatta be. Mesélt a diákoknak az űrállomás felépítéséről, valamint a jelenleg ott végzett tudományos kutatásokról és azok jelentőségéről. Nagy meglepetés volt, hogy a Nemzetközi Űrállomás egyik amerikai asztronautája, Kjell Norwood Lindgren, videóüzenetben köszöntötte a diákokat, akiktől válaszvideót is kapott.

Ezután Norma Jennifer Knotts, a NASA kommunikációs szakembere vette át a szót, és előadásában kiemelte, hogy az űrállomáson jelenleg is zajló kutatások és kísérletek fontos alapját képezik majd a hosszabb távú súlytalanságban töltött űrmisszióknak, mint például a Gateway-projekt és az Artemis program. Előbbi egy Hold körüli pályán keringő űrállomás lesz, utóbbi pedig a NASA új Hold-mis ­ sziója, amely a 2020-as évek közepén újra embert juttat a Holdra. Jennifer bemutatta továbbá a NASA houstoni irányítóközpontjának működését, és a holdi kőzeteket vizsgáló laboratórium tevékenységét. Az előadás fénypontja volt, hogy a diákok egy valódi holdkőzetet is láthattak, amellyel le is fotóztathatták magukat. A kőzetet a legutóbbi holdra szállás folyamán, az Apollo–17 küldetésen gyűjtötték, és 2021. november 3-ától december 30-ig az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, a NASA és a Magyar Természettudományi Múzeum együttműködésében a múzeumban volt megtekinthető. A kőzet magyarországi tartózkodásának utolsó állomása Balatonfüred és a Lóczy Lajos Gimnázium lett, aminek a közönség jól láthatóan nagyon örült.

Forrás: amerikai nagykövetség, Szitás Janka

Falussy Boglárka, az American Corner Veszprém igazgatója, aki szintén a Lóczy Lajos Gimnázium diákja volt, elmondta, hogy az American Cornernek kiterjedt partnerhálózata van Veszprém megyei iskolákkal, és célja, hogy az Egyesült Államok számos aspektusát bemutató, valamint az angol nyelvtanulást és készségfejlesztést segítő programokat minél szélesebb körben eljuttassa a fiatalokhoz. Az USA külügyminisztériumának American Spaces hálózatába tartozó iroda autentikus környezetben, ingyenes programokkal várja az érdeklődőket személyesen, az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, és online felületeken is.

Lóczy Lajos Gimnázium Diákönkormányzata,

Balatonfüred