A Múzeumok éjszakáján víztoronylátogatáson vehettek részt az érdeklődők, akik több mint kétszáz lépcsőfok megmászása után gyönyörködhettek a kilátásban. A látogatók megismerhették a víztorony építésének történetét, az ivóvízszolgáltatásban betöltött szerepét, valamint korabeli fotókon tekinthették meg a víztorony építésének folyamatát. A program során rövid ismeretterjesztő filmeket vetítettek, illetve kvízkérdésekre is válaszolhattak a résztvevők.

A Pannonia Reformata Múzeumban elérhetőek voltak az állandó kiállítások, így az egyiptomi tárlat és a Hajlék az örökkévalóságban című formabontó kiállítás.

Forrás: Polgár Bettina/Napló

Az udvaron „csillagtúra” névre keresztelt interaktív sétára invitálták a látogatókat, valamint Illés Csaba gitárművészt hallhatta a közönség az est során. A gyermekek készíthettek ajtódíszt, egyházművészeti motívumos medált és egyiptomi amulettet is. A református gimnázium épületében lévő könyvtárban A papír már bizonyított címmel nyílt tárlat régi könyvekből, továbbá a régi nyomdászok mindennapjaiba is betekinthettek az érdeklődők, illetve elérhető volt az 1848. március 15-i események emlékanyaga.

Forrás: Polgár Bettina/Napló

Az Esterházy-kastélyban megelevenedett a grófi udvartartás, különleges tárlatvezetést tartottak a főúri enteriőrterekben, megtekinthető volt Habsburg Gabriella kortárs szobrászművész tárlata, közelebbről is megismerkedhettek a látogatók a marionettszínházzal és a legyezőnyelvvel, emellett barokk ruhás fotózást és kastélykvízt is szerveztek. A legkisebbeket gyermekbirodalom, kézműves-foglalkozás és barokk játékpark várta, míg az idősebbeknek kávékóstolót szerveztek, továbbá megtekinthető volt a kastély nyugati tornyában berendezett vadászati kiállítás is.

A Gróf Esterházy Károly Múzeumban Pápa és környéke múltjában kalandozhattak az érdeklődők Epres Attila színművésszel, illetve interaktív tárlatvezetésre várták a látogatókat. A Kékfestő Múzeumban a műhely titkos életével ismerkedhettek meg a résztvevők és rendhagyó tárlatvezetést tartott Bajcsai Brigitta kékfestő. A gyermekek dísztárgyakat, ékszereket és játékokat készíthettek, megismerkedhettek a gombfocival, valamint egyedi feliratos falvédő készítésére is lehetőség nyílt dúcnyomásos technikával, Tóth Ildikó és Gerencsér Zsolt kékfestők közreműködésével.

A Hagyományok Hegyén látogatható volt a kilátó, ahonnan a város esti fényeiben gyönyörködhettek a résztvevők, illetve megtekinthették a jurtakiállítást is.