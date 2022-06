A könyv a Veszprém–Balaton 2023 EKF-programhoz kapcsolódóan jelent meg, küldetése pedig az, hogy helyi értékekre épülő kulturális ismeretbővítő és értékközvetítő jellegénél fogva a keszthelyiek és a térségben élők szemléletformálásához is hozzájáruljon – mondta a bemutató kapcsán Nagy Bálint beruházási államtitkár, a város korábbi polgármestere.

– Olyan partnerségeket tudtunk kialakítani az elmúlt időszakban, amelyeknek eredményei az idei jubileumi programkínálatban már kézzelfoghatók – folytatta Nagy Bálint. – Az elsők között csatlakoztunk az EKF-projekthez s kötöttünk megállapodást a Veszprém–Balaton 2023 Zrt.-vel. Fontos küldetésként fogalmaztuk meg, hogy kulturális értékeinket szélesebb rétegekhez, különösen a fiatalabb generációhoz is eljuttassuk, olykor akár meghökkentő helyszíneken, figyelemfelkeltő projektek formájában.

Ennek jegyében, a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének (FTI) szakmai vezetésével készült el a Beszélő városok – Keszthelyi történetek című kötet, amelyet Mátay Mónika történész szerkesztett.

Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, már a pályázat előkészítése idején is azt keresték, hogyan lehet a helyi, városi, térségi identitást erősíteni. Mint mondta: ennek a helytörténet az egyik legerősebb eszköze.

– Hiszek abban, hogy a könyvet olvasva a fiatalok még jobban megismerik, megszeretik Keszthelyt – folytatta –, és ezután büszke városlakóként itt tervezik jövőjüket, családjuk gyarapítását. Így kovácsolhatunk a múlt értékeiből jövőt, a keszthelyi identitás büszkeségét kifelé is sugározva.

Az FTI keretei között működik a Pannon Irodalom és Művészetek Háza, amely a régió irodalmának, történelmének, helytörténetének, művészetének és vallási értékeinek kutatását, kulturális örökségének újragondolását és 21. századi társadalmi elvárások és technikai igények szerinti megjelenítését tűzte ki célul – fogalmazott Miszlivetz Ferenc főigazgató, hozzátéve: innovatív, a laikus és tudományos közönség számára is érdekes tartalmak megjelenítésére törekszenek.