A szabadtéri színpadon rendezett ünnepségen Erdélyi Krisztina, a korszerűsítéseket támogató Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) projekt kommunikációs és marketing-csoportvezetője mondott köszöntőt. Mint az együtt ünneplőkkel megosztva gondolatait, elmondta, nyilvánvaló, hogy Veszprém mellett a régiónak is kellett pályáznia ahhoz, hogy a vidék értékeit is bemutathassák. – Jó döntés volt, 116 település csatlakozott már a projekthez a Bakony lankáin és a Balaton körül. Reméljük, hogy a programban részt vevőknek a cím lehetőséget ad arra, hogy megmutassák kulturális, épített, gasztronómiai örökségeiket az ide érkező vendégeknek is. Lesence vidékén öt település fogott össze, hogy részt vegyenek a programban, reméljük, hogy nem csak a helyieknek, hanem a turistáknak szintén lehetőségük lesz részt venni a programokon - mondta a csoportvezető, és gratulált az összefogáshoz.

Dancs Zoltán, a Lesencevidék projekt koordinátora az összefogás és a gondolat teremtő erejéről szólt. – A turizmus központi kérdése a vonzerő, vannak már szállásadók a környéken. De ahhoz, hogy egy vendég adott térséget válasszon, nagy területen keresi a lehetőségeket. Meg kell mutatnunk, hogy ez a vidék mindenki szívét megdobogtatja, a hegy, az erdő, a panoráma sokak számára érdekes lehet – mondta a koordinátor, és felsorolta az elmúlt időszak eredményeit, ami a települést és környékét illeti. Szólt arról is, hogy a községnek turizmusprogramot készítettek. - A művelődési ház udvara melletti épületet is bekapcsoljuk a turizmusba pihenőhelyként, továbbá keresztút épül ki a faluban a kápolnáig 14 stációval, kilátóval. A Lesencevidék települései 40 kilométeres turistautat alakítanak ki, Lesenceistvándnak is új lehetőségeket jelent ez majd. Az elnyert pályázati támogatásokon túl továbbiakra is igényt tartunk, folytatjuk a munkát – mondta a koordinátor, és hozzátette, hogy az EKF programhoz csatlakozva a Lesencevidéken további három település nyert még a lesenceistvándihoz hasonló, most átadandó beruházásra támogatást.

Az avatáson a nemzeti színű szalagot Erdélyi Krisztina és Tóth Csaba vágta át

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Tóth Csaba polgármester arról beszélt, hogy először szólalva meg a korszerűsített színpadon, olyan érzése van, mintha egy zeneudvarban állna. – A kultúrház udvarának későbbi hasznosításába illeszkedik is ez, hiszen terveink vannak arra nézve, hogy turisztikai és kulturális szempontból hogyan működjön az intézmény. Az EKF projekt keretében több felújítást is átadunk most. E jeles napon jó hallani az új hangosítóberendezést, amint a fénytechnika szintén ebből a forrásból készült el. A színpad fedése és a burkolása ugyancsak. De a belső színpad is megújult, újak a székek, asztalok, és elkészült a nagylátószögű projektoros képalkotó technika, amely segítségével a rendezvényeken háttereket tudunk majd vetíteni - mondta a polgármester, és beszélt a közelmúlt sikeres pályázatairól. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztéseket csak kormányzati támogatással lehetett megvalósítani, az biztosítja az önkormányzatok előrejutását. Elmondta még, hogy a település Molnár Ferenc Olympia című vígjátékának előadásával ünnepli a belső színpad, a mosdó és öltöző felújítását, amelynek köszönhetően mostantól nívós előadásokat is vendégül láthatnak.

Az avatáson a nemzeti színű szalagot Erdélyi Krisztina és Tóth Csaba vágta át, majd az ünnepséget követően a Batsányi Táncegyüttes lépett fel, Király Lajos tanítványaival zenélt, majd a belső színpadon mutatta be a Molnár-darabot a Batsányi Színjátszó Kör.