Porga Gyula, Veszprém polgármestere a csütörtök esti megnyitón elmondta, 2023-ban olyan Veszprémet kell csinálnia a városnak, hogy a megyeszékhely egy jobb legyen 2024-ben és utána is. Hozzátette, a mögöttünk álló egy év bebizonyította, hogy újra otthonra talált a magyar filmes szakma. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár Sára Sándor a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar operatőr, filmrendező, érdemes és kiváló művész szavait idézte: „Ha nincs más, akkor három szöggel, és egy dróttal is tudunk filmet csinálni”. Elmondta, a mai, kortárs filmes alkotók számára minden eszköz adott, hiszen a magyar filmesek legalább olyan minőségi alkotásokat hoznak létre, mint a világ bármely pontjáról érkező szakmabeliek. Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta, folyamatosan azon dolgoznak, hogy még jobb helyzetbe kerüljön a filmipar.

Pénteken a Magyar Mozgókép Fesztivál és a Cinemira - Nemzetközi Gyerek és Ifjúsági FilmFesztivál által meghirdetett videóverseny értékelését is megtartották. Maximum másfél perces filmekkel lehetett nevezni a 20 év alatti alkotóknak, műfaji megkötés nélkül a Balaton északi part és déli part témákban. A legjobb 30 alkotást le is vetítették a fiatal közönség előtt a Hangvilla nagytermében. A versenybe került filmek alkotói a programon személyes visszajelzést, értékelést is kaptak a neves, fiatal filmesekből álló zsűritől, akik Lakos Nóra, a Gyerekfilm Akadémia alapítója, a Filmjátszó oktatója, a CINEMIRA Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál igazgatója, filmrendező, Zsigmond Emőke, színművész, Glaser Katalin, animációs filmrendező és Deák Kristóf, Oscar-díjas és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, vágó, forgatókönyvíró és filmproducer voltak.

Június 11-én, szombaton további izgalmas programokon vehetünk részt. 15.30-kor a veszprémi Expresszóban Valóságos-e egy dokumentumfilm szereplője? címmel lesz kerekasztal beszélgetés. Oláh Kata a Digitális nomádom, Kőrösi Máté a Dívák és Papp Gábor Zsigmond a Bereményi kalapja rendezője, valamint Lajos Tamás, a Katinka producere cserélnek eszmét arról, hogy milyen felelősséget ró a rendezőre egy valós ember ábrázolása, hogy mennyiben formálódik a szereplő személyisége a rendező kamerája által? A beszélgetés moderátora Józsa László, a MADOKE elnöke.

Szintén szombaton 13 órakor a Hangvillában tekinthetjük meg A szerenád című veszprémi filmet. A Veszprémi Petőfi Színházban bemutatott, azonos című mesedarabot az író, Máté P. Gábor adaptálta filmre. A szerenád utazás a zene lélekvonalán, a hit, a barátság és a szeretet jegyében. 21:30-tól pedig szintén a Hangvillában Az unoka című filmet vetítik. Az Oscar-díjas Deák Kristóf egy családi tragédiát feldolgozva állította első mozifilmje középpontjába az unokázós csalásokat. A fekete humorral fűszerezett thrillerben számos rég látott idős színész tűnik fel.