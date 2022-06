A Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum 20 és 23 óra között vezetés nélkül is látogatható. Eszerint Szentivánéj estéjén, vagyis Keresztelő Szent János születésének ünnepén különleges élményben lehet részük azoknak, akik ellátogatnak a Balaton koronájába, a közel ezeresztendős tihanyi bencés apátságba. A vezetésen bejárják a monostor felújítás alatt lévő helyiségeit: így a barokk folyosókat, az apáti szobát, a társalgót, IV. Károly utolsó magyar király lakosztályát, amely már visszanyerte eredeti szépségét. A felújításon az 1950. évi fehérre meszelés alatt feltárultak a 18. és a 19. század patinás falfestései.

Katona Csaba történész és Barkó Ágoston atya a séta alatt sok-sok érdekes történeten keresztül mutatják be a tihanyi bencések életét a 19. században, míg Bakos Dávid építészmérnök az apátság 2021-2023 közötti komplex külső-belső felújításának érdekességeiről számol be.

A szobákban korabeli tárgyakat lehet látni, és bemutatják az apátsági templom régi toronyóráját is. A részletekről honlapjukon lehet tájékozódni.