A programsorozat a színházi élet széles palettáját mutatja be a kísérletező, alternatív színházi kezdeményezésektől a családi előadásokon át a Veszprémhez kötődő, helyi fiatal alkotók munkáinak bemutatásáig, emelte ki Varga Richárd, az EKF kulturális projektmenedzsere. A színházi sorozat június 14-én indul, és ettől kezdve az EKF évad végéig minden hónap egyik keddjén láthat színházi előadást a közönség a legkülönbözőbb helyszíneken, például a farkasgyepűi erdőben, a Folly Arborétumban vagy a Haláp-hegyen. A sorozathoz a régióból válogattak össze izgalmas helyszíneket, amelyeket úgy igyekeztek társítani a meghívott előadásokkal, hogy a darab jelentésrétegét bővítse a helyszín. Az előadások ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek, a jelentkezést az EKF honlapján lehet megtenni.

A tizenkilenc előadás közül a legtöbb a programsorozat nevével összhangban nem hagyományos színházteremben lesz látható. A klasszikus színházi teret használó előadásokban ugyanakkor közös, hogy más-más módon ugyan, de rendhagyóan értelmezik a megszokott tereket is. Utóbbiak közé sorolható a sorozat első előadása is, amelyet június 14-én, kedden láthat a közönség az Agórában. A Budapest Bábszínház Apa lánya című előadása súlyos témát dolgoz fel, ezért csak 16 éven felülieknek ajánlott. A darab a második világháborúban a varsói gettóban történteket dolgozza fel: egy nővér altatókat beadva, koporsóban csempészett ki több mint 2500 gyermeket a gettóból, megmentve őket a haláltáborokba történő deportálástól. A valós történelmi esemény alapján Háy János írta a bábszínházi monodrámát Hoffer Károly rendező felkérésére. Az egyszereplős darab Pallai Mara előadásában látható, aki 14 karaktert jelenít meg az előadásban. Varga Richárd elmondta, a Rendhagyó terek programsorozat egyik célkitűzése éppen az, hogy megmutassa, a bábszínház nem csak a fiatal korosztályoknak szólhat.

A sorozat második előadását júliusi 5-én tartják a farkasgyepűi erdőben, az Amargant Színházi Műhely Sárkány című darabját láthatja a közönség. Augusztusban a régióban működő Balaton Teátrum a tóhoz kapcsolódó legendákat feldolgozó Tihany című előadása lesz látható a Haláp-hegyen, egy elhagyott bányában. A programsorozattal igyekeznek lehetőséget adni a térséghez, Veszprémhez kötődő fiatal alkotóknak is. A balatonfüredi származású Fabacsovics Lili Hogyan írjunk happy endet? című darabja szeptemberben lesz látható a Lovassy gimnázium tornacsarnokában, míg jövőre a Veszprémhez kötődő O. Horváth Sári által rendezett előadást mutatnak majd be. Októberben a Kabóca Bábszínház egy gasztroszínházzal jelentkezik: a Betyárok ideje című kísérletező darab a Folly Arborétumban lesz látható. Novemberben az Élőkép Színház képzőművészet formanyelvén megjelenő előadása érkezik Veszprémbe, míg decemberben a TÁP Színház Roletti című előadása zárja az idei évi programot az Expresszóban. A kulturális évad évében, 2023-ban a tervek szerint több külföldi produkció is érkezik a Rendhagyó terek sorozatba.