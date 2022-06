Július közepén a Béke Művelődési Házban, augusztus végén pedig az egyik monumentális hűtőtoronyban tartanak majd rendezvényeket a Veszprém– Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program keretében. Ez lesz az Inota [Re]opening. – Sokszor jár az ember a 8-as főúton, és az inotai hőerőmű mellett elhaladva mindig gyönyörködni szoktam az egykori gyár monumentalitásában. A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programnak már a pályázati anyagában is szerepelt, hogy ezen a területen szeretnénk valamilyen rendhagyó művészeti programot szervezni, több ötlet is született az évek során.

– A pályázati csatornánkon keresztül érkezett aztán hozzánk a film- és vizuáltechnikával foglalkozó Centrum Production ötlete, ami a kreativitást szabadon engedve, rendhagyó módon enged betekintést a hatalmas ipari komplexum múltjába és titkos szegleteibe – kezdte a pénteki sajtótájékoztatót a hőerőmű melletti Béke Művelődési Házban Németh Rajmund, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program kulturális projektmenedzsere.

Besnyő Dániel, a művészeti projekt egyik alapítója az inotai hőerőmű egyik hűtornyában

Forrás: Szabó Péter Dániel

Besnyő Dániel, az Inota [Re]opening projekt egyik alapítója elmondta, régi vágya volt egy fényművészeti performansz szervezése a hajdani gyár területére, először még 2017-ben kereste meg a hőerőmű tulajdonosait, ám akkor nem járt sikerrel, ezért különösen nagy öröm számára, hogy exkluzív audiovizuális eseménysorozattal tölthetik meg idén júliusban és augusztusban az inotai hőerőművet és a mellette található Béke Művelődési Ház épületét.

– Elsőként július 16-án egy audiovizuális performansz- estre várjuk az érdeklődőket a művelődési ház egyedülálló színháztermébe, ahol rendhagyó módon a színpadra elhelyezett székeken ülve élvezhetik az előadást a megjelentek. A Let it Be! art agency által szerkesztett képzenei expedíciókon a közönség megismerheti az egymást inspiráló alkotói folyamatokat: a Žagar AV Experience, a Cloudhitects, a Nautis & Maruscsák Dávid és az Emphase valós idejű képalkotó technikákat elektronikus zenével ötvözve hív majd mindenkit látványos és emlékezetes időutazásra – fogalmazott Besnyő Dániel.

Pfitzner Áron, a művészeti projekt másik alapítója hozzátette, augusztus 26-a és 28-a között pedig a hőerőmű egyes számú, monumentális hűtőtornyában tartanak majd programokat, turnusosan látogatható fényinstalláció készül a különleges alkalomra. Emellett a program csatlakozó Túrajó sétáin résztvevők megismerhetik Inota történetét, és kideríthetik, hogy hol volt az inotai elvtársak kedvenc termálfürdője, ki lakhatott a Készenléti- lakótelepen, és általában mit jelentett a jólét a Kádár-rendszerben.