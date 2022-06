A középiskola öt tanára utazhatott az Erasmus-pályázat keretében a Szent Kereszt-­hegységbe, ahol az üledékes kő­zetek és a kapcsolódó ásványi lelőhelyek sokfélesége minden geológiarajongó számára kínál valamit. A park az UNESCO Globális Geopark hálózat része. A sok millió évnyi földtörténeti múlt mellett az emberi kultúra több mint ötvenezer évre visszanyúló emlékeit is őrzik itt, a helyi szokások, rituálék, kultúra, kézművesmesterségek, hagyományok vagy a gasztronómia mind-mind megjelentek a pályázatban részt vevő magyar tanárok, Mészárosné Hardi Ágnes, Bekéné Bartha Erzsébet, Schmidt Sára, Lukács Péter és Tarsoly Péter lengyelországi képzési hetének programjában. A pedagógusok nem csupán bemutató­helyeket, geohelyszíneket, ok­tatási központokat, botanikus kertet, néprajzi és geológiai múzeumot, tanösvényeket kerestek fel. Gazdag programjukban hagyományőrző csoportok előadásait hallhatták, kőcsiszoló, agyagtárgykészítő és kézműves-foglalkozásokon vettek részt, ehető vadon növő növényekből készült ételeket kóstoltak, történelmi jelentőségű emlékeket látogattak meg, barlangtúrán vettek részt, sőt, kipróbálhatták az ország leghosszabb csúszópályáját is. Kielce városának nevezetességei mellett bejárták a Checiny várat, és jártak a Kamieniec Podolski várban. A képzésben való részvételt a Szent Kereszt-hegység UNESCO Globális Geopark területén található számos önkormányzat és az iskola is támogatta.