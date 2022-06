A várostörténeti folyóirat 65. számát az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban mutatták be a napokban. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) bevezetőjében elmondta, a Veszprémi Szemle kiadását idén kétmillió forinttal támogatja az önkormányzat. A kiadványban ezúttal egy jövőt érintő koncepció is megjelenik, ennek kapcsán a polgármester elmondta, a város jövőjét csak a múltját ismerve lehet tervezni. A lapszámot a szerkesztő, Tölgyesi József mutatta be. A kiadványban Thury György várkapitány életútjáról szóló tanulmány, a veszprémi Szent István-i hagyományokat és legendákat ismertető írás, valamint a 19. század második feléből származó időjárási jelentéseket bemutató közlemény is szerepel.

Szabó Bence okleveles építész- és településmérnök a bemutatón

Forrás: Penovác Károly/Napló

A lapszám központi tanulmánya a bútorgyár jelenleg kihasználatlan egykori belvárosi területének a város vérkeringésébe való bekapcsolására kidolgozott koncepciót ismertet. Az elképzeléseket Szabó Bence okleveles építész és településmérnök fejtette ki szakdolgozatában. A tudományos munkát összefoglaló tanulmány szerint a mintegy háromhektáros terület összeköthető lenne a belvárosi gyalogoszónával. Az elképzelés a területre rendezvényteret képzel el, a parkolási gondokat enyhítő parkolóházat, valamint zöldfelületi fejlesztéseket ír le, míg a régi vasúti funkciót egy régi mozdony kihelyezésével idézné meg Szabó Bence.