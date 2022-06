Dés András az erdő atmoszférája és az akusztika miatt indult el a Bakonyba három zenésztársával és egy hangmérnökkel 2019 nyarán. Hangszert nem vitt magával, az ott talált köveket, faágakat, csigaházakat szólaltatta meg, időnként pedig kisegítette őket egy-egy madár. A spontán lemezt most Bakonybélben szólaltatják meg pünkösd hétvégéjén.

A Kultháló program keretében a Szent Mauríciusz-monostorban olyan alkotók lépnek fel, akik a művészet közösségformáló erejét is megmutatják. Így a pünkösdi programokba is bekapcsolódhatnak a helyiek és a látogatók.

A vajdasági Bakos Árpád Trió Kárpát-medencei népdalokat ad elő, Novák Erik filmrendező, festőművész festészeti workshopot tart. Godard, Ravel, Debussy és Feraud műveit szólaltatja meg közös koncertjén a Junior Prima-díjas Anasztázia Razvaljajeva hárfaművész és az Artisjus-díjas Illés Eszter fuvolaművész. Vasárnap a Pannonhalmi Bencés Gimnázium volt és jelen tanáraiból és tanulóiból álló Bencés Big Band szving-, latin-, funky-örökzöldekkel és mai slágerekkel szórakoztatja a közönséget. A HolddalaNap zenekar pedig egy palóc legenda nyomába ered, s koncertjükön magyar népdalok, versfeldolgozások, felnőtteknek s gyerekeknek szóló énekek segítségével keresik pünkösd titkát.