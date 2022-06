-Négy alkotó, négy külön személyiség, eltérő stílus, más egyéniség. Ha valami közös bennük, az a városuk, Balatonfüred, ahol élnek, dolgoznak, alkotnak, az itteni környezet, természet, a Balaton szeretete, fogalmazott Balla Emőke a megnyitón. A Napló főszerkesztője hozzátette, mindnyájuknak fontos a városuk, meglátják benne a szépet, festményeiken is megörökítik a Balaton csillogását, a csónakokat, vitorlásokat, kikötőket, a füredi vörös templomot és a kerek templomot. Közös bennük az, hogy örömmel, jó kedvvel festenek, nem is lehetne másként. Csak olyan munkát vállalnak, amihez kedvük van, csak olyan festményt, grafikát készítenek, amiben megtalálják önmagukat. Lelkesedéssel, lendülettel dogoznak, szakítanak időt kedvenc tevékenységükre. A főszerkesztő üdvözölte, hogy az elmúlt időszak bezártsága után, amit a pandémia okozott, végre újra személyesen részt lehet venni a Múzeumok éjszakáján, amit Szent Iván éj éjjeléhez legközelebb eső szombaton, idén már huszadik alkalommal rendeznek meg. Ilyenkor országszerte megnyílnak a múzeumok, számtalan programot kínálnak felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt, egészen éjszakába nyúlóan. A kiállítóterek és gyűjtemények újra teljes erőbedobással, koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, előadásokkal, meglepetéssel készülnek arra, hogy felejthetetlenné tegyék ezt a varázslatos nyárestét. -Idén országszerte csaknem 400 intézmény mintegy 2000 programmal készül a kerek évfordulóra. A Múzeumok éjszakája Balatonfüreden is hagyomány, ahogyan a korábbi években, úgy idén is részt vesznek a programban a város intézményei, tárlatvezetésekkel, koncertekkel, performansszal, fogalmazott a főszerkesztő.

Az arácsi tárlat mellett több helyszínen, sok különlegességgel ajándékozták meg a nagyérdeműt a szervezők Balatonfüreden, melyet sokan a kultúra fellegvárának neveznek. A rendkívül gazdag programsorozat az Arácsi Tájházban kezdődött, ahol Nagyszüleink játékai elnevezéssel kézműves foglalkozásokat szerveztek, majd a Muzsikás együttes koncertjén vehettek részt az érdeklődők. Ezzel nem ért véget az éjszaka, mert a szabadtéri csillagászati megfigyelőn ritka égi jelenséget lehetett látni. Kapcsolódott a programokhoz a Zsidó Kiválóságok Háza, ahol a Spinóza Színház a világ legnagyobb háborús fotósáról, Capáról szóló drámáját mutatták be, a füredi származású Fabacsovics Lili dramaturgjával. A Kisfaludy Galériában Hegedűs Ákos fotóművész koncertfotóit tekinthették meg az emberek, a Vaszary Galériában pedig érdekes tárlatvezetésen lehetett részt venni az indiai képzőművészek kiállításán. A Jókai Mór Emlékházban a híres író zenei ízléséről, kedvenceiről beszéltek a téma kiválóságai. Mindemellett kapcsolódott még a rendezvényekhez a Vaszary Galéria, ahol tárlatvezetést tartottak Rippl-Rónai Józseftől Maurer Dóráig címmel, melyen a Fővárosi Képtár modern és kortárs képzőművészeti gyűjteményéből válogattak. Izgalmas programmal lepték meg az érdeklődőket a Vaszary Alkotóműhelyben, valamint a Vitorlázeumban, ahol a Bakonyi Csillagászati Egyesület különleges látnivalót kínált. A Múzeumok éjszakája alkalmából a Vaszary kertben színvonalas koncertekkel ajándékozták meg a nagyérdeműt.