- Kell ennél több? Az ember leül egy pohár borral egy író, olvasó találkozóra a lenyűgöző szépségű villa kertjében, hallgatja a kellemes muzsikát a langyos nyári estén, és bámulja a Balatont! – így összegezte egy látogató az igényes program kavalkádot.

A szervezők ezúttal is kitettek magukért Balatonfüreden, ahol már a kezdés és erősre sikerült csütörtökön, Korzenszky Richárd, a Tihanyi Bencés Apátság emeritus perjele az értő olvasás rejtelmeibe avatta be a nagyérdeműt, a Vaszary Villában lévő Szőcs Géza Irodalmi Szalonban. A szervezők szerint nagyon fontos, hogy már a gyerekek is megkedveljék az irodalom, a könyvek világát, így a péntek délelőtt csak nekik szólt: játékos lapszerkesztő programon megismerkedtek a Csodaceruza irodalmi és művészeti magazinnal, Sándor Csilla szerkesztő, alapító jóvoltából. Később Bozsik Péter: Fortyogó fazék című könyvének bemutatóján, Tornyos Balázs privát séf vezetésével látványfőzés is várta az érdeklődőket, a szabadtéri olvasószobában. Különleges élményt kínált Zene és irodalom címmel Jónás Vera és Závada Péter, akik hátat fordítottak a hagyományos zenés versfelolvasásnak.