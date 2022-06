Pilter Mária, a Gannai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntőjében kiemelte, 23 éve szervezik meg a nemzetiségi napot, mely mindig nagy sikert arat. - Ez arra ösztönöz bennünket, hogy minden évben valami újat hozzunk a programba - tette hozzá.

A kulturális műsor előtt egyperces néma felállással emlékeztek az elmúlt évben fiatalon elhunyt Wágenhoffer Kornéliára, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Regionális Irodájának vezetőjére.

Pilter Mária a programot ismertetve elmondta, idén hosszú idő után ismét bemutatkoztak a Pápakovácsi Mesevár Óvoda gyermekei Prémus Eszter intézményvezető közreműködésével. Emellett meghívták Beszprémi Magda gyűjtőt, akinek a babakiállítását a művelődési házban tekinthették meg az érdeklődők. Fellépett a Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar és a Gannai Asszonykórus is, így minden generáció képviselteti magát rendezvényen. A közös vacsora után pedig a Schwowischi Buam zenekar biztosította a zenét a svábbál jó hangulatához.

Nagy Ottó, Ganna polgármestere köszöntőjében úgy fogalmazott, a nemzetiségi nap elsődleges célja a hagyományőrzés, de kiváló alkalmat ad a találkozásra, a beszélgetésre is. - Ha gyermekeink, unokáink nem vennének részt ezen az ünnepen, előbb-utóbb elfogynának azok, akik az ilyen alkalmakkor hazalátogatnak a szülőfalujukba. A személyes kapcsolatok ápolása, a baráti viszony megőrzése nagy fontossággal bír - hangsúlyozta a polgármester.

A település vezetője a sikeres pályázatokról is szólt. - Az elmúlt esztendő végén számos pályázatunk zárult pozitív elbírálással. Támogatást nyertünk falubusz beszerzésre, útfelújításra, közösségszervezéshez kapcsolódó eszköz beszerzésre, a kultúrház udvarának burkolására és a csapadékvíz elvezetésére, urnafal építésre, a polgármesteri hivatal felújítására, kommunális gépek beszerzésére, továbbá befejezéséhez közeledik a falumúzeum kialakítása is. A templom lépcsőjének felújítására ugyancsak pozitív elbírálást kapott az egyházközség pályázata. Bízom abban, hogy a következő időszakban is hasonlóan tud majd fejlődni a településünk - fejtette ki Nagy Ottó.

- Tavaly év végén a Gannai Asszonykórus 50 éves munkásságuk elismeréseként Nemzetiségekért díjat vehetett át, ez a legrangosabb kitüntetés, amit nemzetiségek kaphatnak, és ezúton is gratulálok nekik, a további munkájukhoz pedig sok sikert kívánok - mondta a polgármester.

A program részeként, a vacsorát követően a német önkormányzat által elnyert "Nemzetiségi kulturális találkozóval egybekötött, a sváb emberek életét, szokásait felelevenítő film készítése és bemutatása " című pályázat keretében elkészített filmet is levetítették. A film A gannai örökségünk címet viseli.