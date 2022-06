Onnan az operettkedvelők a Veszprémi Petőfi Színház előtti dísztérre vonulnak lovas kocsikkal, más látványos attrakciókkal, ahol a nyitóceremóniát tartják összművészeti rendezvény keretében. Lesz tánc, ének, színház és cirkuszi produkció. A 20 órakor kezdődő est díszvendége Szinetár Miklós rendező lesz, aki Oberfrank Pál színházigazgató szavai szerint az operettszakma nagy eseményeinek, emlékezetes alakításoknak a tanúja.

Mindemellett Szinetár Miklós – akárcsak a városi önkormányzat és Ovádi Péter országgyűlési képviselő – támogatja az eseménysorozatot. A műsor után Szinetár Miklóssal beszélget Oberfrank Pál és Nemlaha György az operettsztárokról és Kálmán Imre Csárdáskirálynőjéről.

A Rátonyi-operettfesztivál nemzetközivé vált, külföldről is érkezik vendég, és már az első napon fellép, közreműködik a nyitógálán. Ferry Seidl egy vérbeli bonviván, Németországból jön Veszprémbe, a városba, ahonnan elindult pályáján. Barátságot ápolt Rátonyi Róberttel, és egy igazi színpadi egyéniség, aki a régi időket idézi, már elmúlt nyolcvanéves, de egykori tanítványai is nagyon várják. A fesztivál szombati programjában egy vele folytatott szakmai beszélgetést is meghallgathatnak az érdeklődők.

Hasonlóképp ismerhetik meg a hetvenéves Oszvald Marikának azt az oldalát, amit ritkábban látunk. Azt tudjuk, hogy fellépésekkor, tánc közben akár cigánykerekezik, de ezúttal arról is mesél, hogy nemrég nagymama lett. Érdemes a háromnapos fesztivál kínálatából válogatni.