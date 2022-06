Itt tart festőművészeti workshopot július 16-án 11 óra és 12.30 között. "Mióta a fővárosból Bakonybélbe költöztem és volt alkalmam megbarátkozni a generációk óta itt élő törzsgyökeres helybéliekkel, megérintett az egyszerű, tiszta és becsületes közeg, a természetben barázdálódott arcok festményre kívánkozó karakterei. A mindenfelől érkező látogatók szinte észre sem veszik a helybélieket, de a festészet kiemelő médiuma lehetőséget teremt arra, hogy befogadják a hely régi és új szellemét, a tájon túl magát az embert is” – vallja a művész. Novák Erik Bakonybéli arcok című képzőművészeti projektjében önkéntes helybéliek állnak modellt. Workshopja ingyen látogatható, melyen nemcsak a festészet szépségét ismerhetjük meg, de a képek elkészülését is nyomon követhetjük, sőt, akár részt is vehetünk benne. Az elkészült művek nemcsak egy kiállítótér elszeparált terében lesznek láthatók, hanem megszületésük közben, valamint a falu közterein is.