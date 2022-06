A műsorban több részletet is láthatott a publikum az idén novemberben bemutatandó Abigélből, Szabó Magda ifjúsági regényéből készült zenés adaptációból, de az előadás címéhez (Nekem a Balaton a Riviéra!) igazodva a Balatonhoz, a vízhez kapcsolódó slágerek is elhangzottak. A társulat dalain keresztül megemlékezett elhunyt zeneszerzőkről Kóbor Jánosról és Balázs Fecóról, és többek között az Én és a kisöcsém és My Fair Lady jelenetei is megvillantak a színpadon. A gálaműsorban mindenki énekelt aki tagja a társulatnak. Sőt, az előadás közben, a két dal közötti rövid szünetet kihasználva az együttes vezetője, Halápiné Kálmán Katalin fontos információkkal tette teljessé a szombat estét.

Katalin ezúttal sem felejtette el kiemelni, hogy büszke azokra, akik zenei pályán sikereket értek el, de legalább annyira büszke azokra a tagokra is, akik a társulat építéséhez hozzájárultak az elmúlt két és fél évtizedben. A mostani gálaműsor sikeréhez Koleszár Nóra, Csík-Töreky Míra, Vajai Anna, Kötéljártó Napsugár, Szabó Angelika, dr. Nagy Szintia, Krámli Beáta Perger Barbara, Sümegi Judit, Novák István, Horváth Marika, Martonné Horváth Veronika, Baranyai-Tóth Kiara, Tasner Réka, Bali Mónika, Szabó György, Báder Zoltán, Németh Gabriella és Torma Tamás járult hozzá a színpadon, de részese volt a sikernek Horváth Zoltán technikus és az első sorban ülő Halápi Katinka művészeti vezető is. Nekik és persze Halápiné Kálmán Katalin együttesvezetőnek szólt a vastaps a Tamási Áron Művelődési Központban.