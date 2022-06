– A szakácsképzés az egyik legnépszerűbb szakma iskolánkban, több évtizedes múltra tekint vissza, várhatóan a következő tanévben is ez lesz a legkeresettebb – mondta el Horváth Attila, a zirci szakképző iskola igazgatója. A megmérettetésen történő részvétel előzményei is korábbra, 2019 őszére nyúlnak vissza, amikor hat tanulójuk egyhetes szakmai gyakorlatát töltötte az Erasmus+ program keretében a mostani verseny helyszínéül szolgáló dél-tiroli Brixen városában, egy vendéglátóipari szakiskolában. A szervezési feladatokat a zirci iskola részéről Horváth Csaba pedagógus látta el, aki a három évvel ezelőtti Erasmus-pályázat ügyintézéséből is kivette részét. Fenntartójuk, a Pápai Szakképzési Centrum segítette az utazás megvalósulását.

A diákok felkészítője Somogyi Tamás mesterszakács volt, akit sokan a Legnagyobb Bakonyi Betyárként ismernek, a Betyárnapokon kiérdemelte tudásával ezt a címet. A Zirc Város Elismerő Oklevelével is kitüntetett szakember úgy kapcsolódott be a programba, hogy az egyik versenyen résztvevő tanuló az ő munkahelyén töltötte a szakmai gyakorlatát, ezért kapta a felkérést a iskolától.

„Az ismeretlenbe ugrottunk” – mesélte Somogyi Tamás, hiszen nem tudták előre, mire számíthatnak. Dél-Tirolban egy teljesen más képzési móddal dolgoznak, mint itthon, ugyanakkor a fiatalok ennek ellenére szépen megoldották a rájuk váró feladatot, megfeleltek a kihívásoknak. Az elméleti ismeretekkel kezdték a felkészülést, majd minimális nyersanyag felhasználásával próbáltak recepteket alkotni a diákok, aminek a megvalósíthatóságát mindig átbeszélték a felkészítőjükkel. Ezt követte a gyakorlati rész, melyben arra helyezték a hangsúlyt, hogy a kísérletezésekkel hogyan tudnak majd megfelelni a versenyen eléjük kerülő meglepetés-nyersanyagnak.

A versenyen tizenhárom csapat vett részt, a magyarok mellett olasz, svájci és német tanulók. A zirci csapat egyik tagja, Puskás Bence kiemelte, hogy a tudáspróba során sokmindent fel tudtak használni az itthon tanultakból. A felkészülés végére már közösen tudtak gondolkodni. A csapattárs, Horváth Patrik elmondta: egy háromfogásos ételsort kellett elkészíteniük, melyhez a nyersanyagkosár adott volt, a továbbiakat viszont a kreativitásukra, a fantáziájukra bízták. A zirci csapat eredményesen szerepelt a nemzetközi színtéren, minden dicséretet megérdemelnek a bátorságukért, a szakmai munkájukért. A kommunikációval sem volt gond, az angol nyelvet társalgási szinten jól tudták alkalmazni. Három napot töltöttek Dél-Tirolban, a hosszú út és a versenyláz mellett egy kis szabadidős programra is volt lehetőség, gyönyörködtek a tájban és megtekintették Brixen, olaszul Bressanone főbb nevezetességeit.

A fiatalok most végeztek a szakképző iskolában és választott szakmájukat szeretnék folytatni. Bencét az alkotás öröme érinti meg leginkább a konyhában, és jó érzés neki, amikor a vendég dicsérő szavakkal illeti az ételét. Patrik a paprikáskrumpli készítésében mozog a legotthonosabban, reméljük, étteremben is megkóstolhatjuk ízeit. Horváth Attila igazgató bízik benne, hogy a versenyen való részvétel növeli szakácsképzésük jó hírét. A tanulók sok tapasztalatot gyűjtöttek és az önéletrajzukban jól mutat egy nemzetközi szakácsverseny. Remélhetőleg diáktársaik követik példájukat, már várják a következő évi versenykiírást. Somogyi Tamás mesterszakács szívesen foglalkozott a fiatalokkal, számára is élményt jelentett a felkészítés és a versenyen való részvétel, az, hogy bepillantást nyert a dél-tiroli konyhába.