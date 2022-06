Szinetár Miklóssal, Oszvald Marikával, Benkő Péterrel, Kamarás Ivánnal, azaz neves rendezővel, híres színészekkel, két veszprémi származású operettsztárral, Szóka Júlia primadonnával és Ferry Seidl bonvivánnal várja a hétvégén a zenekedvelőket az V. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál. Két előadást láthat a közönség a Veszprémi Petőfi Színház nagyszínpadán: szombaton a Sissi, a magyar királyné című nagyoperettet, vasárnap este a Bál a Savoyban revüoperettet. A legtöbb belépős program már most csaknem teltházas, pedig az országos érdeklődés okán bővítették a helyszíneken a befogadóképességet, a nézőtereket. Városszerte zenés szakmai beszélgetéseket szintén tartanak, cukrászdában, éttermekben, a belváros utcáin, és kisvonattal járják be a művészek a várost, énekelve, élőzenével, csatlakozni lehet hozzájuk, fel lehet szállni a járműre. Még erkélyeken is felhangzanak ismert dallamok.

Sűrű program három napon át – szögezte le Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója a fesztiválról tartott sajtótájékoztatón és beszélt arról, hogy jövőre még nagyszabásúbbra tervezik, mint az eddigieket, ugyanis akkor lesz Veszprém Európa Kulturális Fővárosa. Kiderült, hogy már idén láthatjuk a négy méter magas, Rátonyi Róbert alakját megjelenítő guruló bábut, a következő évben pedig még több hasonló óriásbábut. Annak pedig már hagyománya van, hogy kiállítást rendeznek a fesztiválra, amely Rátonyi pályáját, életét, gyerekkorát mutatja be. Az "Operett..., hangulat..., ezernyi tréfás pillanat..." című tárlatot Keller János színművész, művészeti vezető nyitotta meg a színház előcsarnokában kedden. Elmondta, hogy mindig gazdagítják a gyűjteményt, láthatók ezúttal többek közt a külföldön szintén ismert, elismert művész négy veszprémi rendezéséhez kapcsolódó emlékek, s tudnunk kell, hogy azok nyomán tudása, profizmusa máig nyomott hagyott a veszprémi társulatban. A fotókat tartalmazó tablók mellett megnézhetjük Rátonyi eredeti ruháit, köntösét, amiben az öltözőjében fogadta a vendégeket, operettekben nélkülözhetetlen, ikonikussá vált kalapját, kesztyűjét, sétapálcája és egyik fellépő öltönyét.

Azt javasolta Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes, hogy a családok akár csak a szabadtéri programjaikra látogassanak el, gyerekekkel együtt. Meseelőadásokat, kézműves programokat élvezhetnek, operettkellékeket készíthetnek, mini vidámpark, gasztrokínálat várja őket. Azt szintén elmondta, hogy a fesztivál zárulta után még visszaköszön az operett a Balaton partján, Balatonalmádiba júliusban viszik el két napra ezt a műfajt.