Amint azt Csali János polgármester elmondta, a Lesence régió és Nemesvita élményre cseréli az időt! elnevezésű komolyzenei orgonakoncert-sorozat a régióban egyedülálló, rendhagyó, magas szakmai színvonalat képviselő rendezvény célja, hogy ösztönzőleg hasson a kistérségi együttműködések régión belüli fejlesztésére.

– Nemesvitán új kulturális programokkal és fejlesztésekkel kívánjuk bővíteni a már meglévő rendezvényeket, melyeket a helyi igényekre alapozunk, ezzel gazdagítva a térség kulturális értékeit. A városi létből kiszakadva kínálunk vidéki közegben valóban értékes kapcsolódási lehetőséget a gasztrokultúra és a borturizmus után érdeklődő vendégeknek is, hiszen a településen világszínvonalú borokat készítenek borászaink – nyilatkozta lapunknak a polgármester. Hozzátette, hogy magas szakmai minőségű és izgalmas koncertélményben volt része annak, aki vasárnap ellátogatott Nemesvitára. A program a plébánia épületében kezdődött, ahol Töreky András helytörténész mutatta be az egyedülálló miseruha-­gyűjteményt és a helytörténeti kiállítást. A külföldi vendégek számára Csali Nikolett nyelvi moderátor angol, német, horvát nyelven adott tájékoztatást a rendezvény eseményeiről.

A polgármester köszöntőjében hangsúlyozta annak fontosságát, hogy olyan, közönséget vonzó desztinációs terméket kell megvalósítani, amely erősíti a település társadalmi, gazdasági helyzetét és hagyományos értékeit.

A program második részében a templomban tartott elő­adáson mutatták be az orgonát, a rendezvényt pedig a népszerű klasszikusokból álló orgonahangverseny zárta. Bach, Vivaldi, Franck, Vierne művei csendültek fel.

A hatrészes komolyzenei koncertsorozat augusztus hatodikán, az Orgonák éjszáján folytatódik, szeptemberben az Ars Sacra Fesztivál keretében rendeznek koncerteket.