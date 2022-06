A PVE ügyvivője, Kerecsényi Zoltán felkérésére Kovácsné Vajda Edit nyugalmazott ének-zene tanár Petőfiről, Kodályról, énekről, zenéről címmel tartott előadást a katolikus iskola könyvtártermébe meghirdetett összejövetelen. A városbarátokat elsőként a házigazda, Gombásiné Takács Gyöngyi igazgató üdvözölte, aki elmondta, hogy örömmel biztosítottak helyet az egylet emlékprogramjának, majd az alkalom – stílusosan – a Zene című verssel, P. Tófeji Valéria író-költő saját szerzeményének felolvasásával kezdődött.

A téma aktualitása kapcsán elhangzott bevezetőjében Kerecsényi Zoltán egyleti ügyvivő elmondta, hogy az idei, helyi 180. Petőfi-évfordulók mellett a 2022-es Kodály-évfordulók adták az emlékezés időszerűségét, ugyanis idén van híres magyar zeneszerzőnk, tudósunk, oktatónk, népzenekutatónk: Kodály Zoltán (1882–1967) születésének 140., elhunytának pedig 55. évfordulója. Az egylet önkéntesei tervezik, hogy az elkövetkező hónapok során elutaznak Kodály Zoltán fővárosi nyugvóhelyéhez, és megkoszorúzzák azt.

A megjelentek egy hanghordozó segítségével belehallgattak Kodály Zoltán Petőfi Sándor A magyar nemzet, A székelyekhez, Csatadal, Nemzeti dal című költeményeire komponált műveibe.

Kovácsné Vajda Edit elmondta, hogy Kodály a múlt század háborús időszakában, termékeny alkotói idejében – az 1930-as, 1940-es években –, amikor jó pár vegyes karra írt művet komponált, előszeretettel fordult ihletésért Petőfi Sándor költeményeihez, visszatekintésként a történelmi múltba, 1848/49-re, s így intéssel, példával is élve kortársai felé, hogy ahogy akkor a nemzet egysége döntő kérdés volt, úgy saját, vészterhes korukban is az lehet.

Kovácsné Vajda Edit Kodály pályáján, érdemein, illetve Kodály–Petőfi kapcsán túl részletesen vallott személyes ének-zene szeretetéről is. Kifejtette, hogy mit jelentett számára mint fiatalnak, majd mint aktív tanárnak Kodály Zoltán és az ő zenei hallásfejlesztő, zenepedagógiai módszere, hogy megragadta őt a kodályi Legyen a zene mindenkié! népművelői törekvés.

Az előadó szólt a más, és mások által műdallá lett, valamint a népdallá vált Petőfi-versekről is. Szerinte Petőfi Sándor verseit mindig is szinte versengve zenésítették meg a magyar zeneszerzők Egressy Bénitől Kodály Zoltánon át egészen például Szörényi Leventéig.

A legközelebbi találkozón a pápai születésű Francsics Károlyról (1804–1880) emlékeznek meg a PVE önkéntesei. Francsics borbélymester jelentős mennyiségű és értékű naplófeljegyzést, visszaemlékezést készített megyénk és hazánk Petőfi korabeli, szabadságharc alatti és utáni történéseiről, a polgári átalakulás korának mindennapjairól – tudtuk meg elöljáróban Kerecsényi Zoltántól.