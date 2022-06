A Művészetek Háza Veszprém intézményeiben egy állandó és egy időszaki kiállítás nyílt meg a Múzeumok éjszakáján. A Vass László Gyűjteménynek helyet adó épületben szombattól látogatható a Vass Cipőtár, amely klasszikus lábbeliket és az egyedi cipőkészítés eszközeit mutatja be. A Dubniczay-palotában Négy-szög címmel nyílt tárlaton Kóródi Zsuzsanna és Gáspár György üvegművészek, Halmi-Horváth István és Victor Vasarely képzőművészek alkotásai láthatók. Grászli Bernadett, a Művészetek Háza igazgatója bevezetőjében elmondta, a kiállítás a nonfiguratív, geometrikus absztrakt képzőművészet optikai illúzióról szóló ágát mutatja be. Keserü Katalin művészettörténész megnyitójában a kiállításon látható alkotások kapcsán arról beszélt, a művek nemcsak a befogadó látását bűvölik el, hanem az illúzió révén a néző gondolkodását is mozgásba hozzák. Hozzátette, a formák természetét fejezik ki az alkotások, amelyeknek a geometriai rendszerei és sorozatai a zenei alkotásokhoz is hasonlatosak.