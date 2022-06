A második világháború alatt többször is munkaszolgálatra hívták be Radnóti Miklóst. A harmadik alkalommal Borból gyalogosan indult el a transzport és Mohácsig így is haladt. Ott kerültek marhavagonokba az emberek, Szentkirályszabadjáig vitték őket vonattal, majd újra gyalogosan haladtak. A Győr melletti Abdáig. A falu határában 1944-ben társaival együtt kivégezhették Radnótit, tömegsírba került teste.

– Tóth Péter Lóránt versvándor, kunszentmiklósi tanárember 2019-ben végigjárta a teljes utat Bortól Abdáig. Vele, győri pedagógusokkal, Rixerné Szokodi Kornélia abdai lakossal találtuk ki, hogy megszervezzük a Radnóti emlékmeneteket Győrből Abdára. 2020-ban és 2021-ben ezek megvalósultak, mindig szeptember 17-én, mert Radnóti transzportja ezen a napon indult el Borból. Ezek az alkalmak az élni akarást hangsúlyozták a költő tragikus sorsán és a menetben töltött utolsó napjain keresztül. Most a munkaszolgálatosok egykori útvonalán, a Szentkirályszabadja-Abda távon szeretnénk Camino-szerű irodalmi zarándokutat létrehozni 2024-re, amikor a költő halálának nyolcvanadik évfordulója lesz. Ezt kezdtük el szervezni, hogy feltérképezzük mely településen milyen Radnótihoz kapcsolódó emlék vagy kapcsolódási pont van.

Az ajánlott útvonalat szeretnénk egységes jelzéssel, információs táblákkal ellátni, azaz akár egyénileg, akár csoportosan bárki az általa választott időpontban végigjárhatja majd, vagy akár csak egy részét megteheti, ki-ki a saját tempójában, kis hátizsákkal gyalogosan, de akár kerékpárral vagy autóval. Kidolgozunk hozzá javaslatokat arról, hol mit érdemes közben megnézni, hol lehet megszállni, étkezni, hol milyen módon őrzik a költő emlékét, milyen rendezvényekkel kapcsolódnak munkásságához, például szavalóversennyel. Felvettük a kapcsolatot ennek érdekében azoknak a településeknek a vezetőivel, ahol áthaladhatott a menet, ezért jártunk Szentkirályszabadján, Gyulafirátóton és Zircen, több bakonyi községben szintén. Mindenhol kedvezően fogadták a kezdeményezést – mondta el Szabó Zsolt abdai polgármester, akinek falujában szintén ápolják a költő emlékét.

Egyedülálló a kezdeményezés, a szervezők nem tudnak másik irodalmi zarándoklatról. Gilicze Tamás bakonyszentkirályi református lelkész, aki több bakonyi faluban tart istentiszteletet, arról beszélt lapunknak, hogy a zarándoklat műfaját szeretnék összekapcsolni az irodalommal. Azért csatlakozott az ötlet megvalósítóihoz, mert jó költőről van szó, akinek versei ma is aktuálisak. Rettenetes dolgokat kellett elviselnie, mégis az életről szóltak sorai még utolsó napjaiban is – hangsúlyozta a tiszteletes. Úgy véli, ha végigjárjuk az útvonal utolsó szakaszát, amit meg kellett tennie Radnótinak, az emlékeztethet arra minket, hogy nem különböztethetünk meg embert embertől, hogy érzékenyebbek lehetünk e téren, figyelmesebbek egymás iránt. Ebben segíthetnek a lírai eszközök, a Radnóti-versek, más azonban csak a szöveget olvasni, mint közben zarándoklatot is megjárni. Így több szinten feldolgozható mindaz, ami emlékezetre méltó, a fizikai megerőltetés másfajta jelenlétet biztosít, a gyaloglás fáradtsága, folyamata segít a lelkiség megélésében, másképp hat ilyenkor ránk az út. Az utazás egyébként is szép, érzékletes metafora, nemcsak azt jelentheti, hogy egyik helyről a másikra eljutunk, magunkban is – egy belső utat bejárva – közelebb kerülhetünk az élet teljességéhez – fogalmazott a lelkész. Tervezzük, hogy lapunkban az útvonal kijelöléséről, a szervezők munkájáról a továbbiakban is beszámolunk, az érintett települések önkormányzati vezetőit is megszólaltatva.