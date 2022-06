A galérianyitást, illetve a találkozót Kontrát Károly országgyűlési képviselő, Vörösmarty Éva, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke és Burgyánné Czibik Éva, Pécsely polgármestere köszöntötte, illetve méltatta a hagyományőrzők munkáját. Elhangzott egyebek mellett, a csipkeház létrehozásának célja, hogy bemutassa a vidék csipkeverő hagyományát és ezt megőrizze, illetve átörökítse az utókor számára. A házban található egyfelől egy állandó, különleges kiállítás a történelmi múltra visszatekintő vert mencshelyi csipkéből. A Balaton-felvidéken ugyanis egyedül Mencshelyen volt élő hagyománya a vert csipkekészítésnek, mely a Veszprém Megyei Értékek sorába is beletartozik. Pécselyen szintén működött csipkeverés, de az nem terjedt el olyan széles körben, ezért nem maradt fenn. 2001-ben indult a pécselyi csipke átörökítő útjára, amikor ismét elkezdtek működni a szakkörök. Az akkori szakkör tagok és a ma is csipkéző Pécselyi Csipkeverő Hagyományokat Átörökítő Baráti kör tagjainak alkotásai is megtekinthetők a csipkeházban. A foglalkoztató teremben pedig foglalkozásokat tartanak az érdeklődőknek, mialatt a kiállításokat is meg lehet tekinteni, mindezt ingyenesen. A vendégek pedig kedvükre kipróbálhatják a vert csipke készítését.

A rendezvényen szép műsort adott Somosné Farkas Edina ének-zenetanár, egyházzenész és Kötél-Kovács József, a Balatonfüredi Rézhúros Citeraegyüttes egyik vezetője, Borbásné Gazdag Gabriella vezényletével a veszprémi Gizella Nőikar, valamint a Bácsi Gabriella vezette Balatonfüred Néptánc Együttes. Az eseményen vert és varrott csipke bemutatót tartott a Csipkerózsa Balatonendrédi Kulturális és Hagyományörző Egyesület, Nemeshanyból a Csipkekör, a Mencshelyi Csipkeverő Hagyományokat Ápoló Baráti Kör és a Pécselyi Csipkeverő Hagyományokat Átörökítő Baráti Kör.