Sokan érdeklődtek a borús időjárás ellenére is a gyereknapi programok, illetve a könyvtár iránt. Utóbbi eddig más helyen, szűkös körülmények között kapott helyet. Most egy tágas konténerben helyezték el a könyveket, ahol van wifi-elérés is, a hangulatról zenével, tévével is gondoskodnak, és társasjátékokat, csocsót is elhelyeztek benne.

A konténer elé ülőhelyeket tettek ki, ahol a gyerekek a felnőttekkel együtt pihenhetnek, kedvükre rajzolhatnak, társasjátékozhatnak. Pandur Ferenc alpolgármester a megnyitón kiemelte Kontrát Károly országgyűlési képviselő segítségét a konténer megvásárlásához.

Dankó Friderika, a könyvtár vezetője azt mondta, ezzel a szolgáltatással azt is szeretnék elérni, hogy előbb kezdődjön, és hosszabb legyen a nyári szezon. Nem beszélve arról, hogy borús, hűvös időben is tartalmas időtöltést kínálnak mindenkinek.