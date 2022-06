– Számos kincset őriznek a magyarországi, a zirci, a környékbeli német nemzetiségűek kulturális tradíciójukból. Ám azt vettem észre, inkább már csak az idősebb korosztály tagjai ápolják ezeket, viszont ők még el tudják mesélni emlékeiket. Kíváncsiak lehetnek azokra több generáció tagjai, csak fel kell hívni rájuk a figyelmüket, rá irányítani a reflektorfényt, eleinktől mit vehetnek át e téren. Megfelelően tálalva a hagyományokat felkelthető az érdeklődésük.

Hédl Evelin

Forrás: Rimányi Zita/ Napló

A sváb nóták, táncok, más értékek iránt. Kicsit újra felfedezhetjük magunknak ezeket mindannyian – mondta el Hédl Evelin, a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, akit tavaly választottak meg erre a posztra. Előtte, 26 éven át édesapja, Hédl József látta el, aki lemondott, már hetven éves. Lánya folytatni szeretné a munkát, kicsit más szemlélettel. Azért is tudja elhivatottan végezni, mert német nemzetiségűek, aszerint, ahogy családfájukat vissza tudták vezetni, Passauból származnak.

Az óvodások játékos, mondókás műsorral készültek a rendezvényre

Forrás: Rimányi Zita / Napló



Az szintén kiderült a rendezvényen, hogy évekkel ezelőtt már tartottak hasonlóakat, de most új hagyományt szeretnének teremteni, ha van igény ilyen programokra. A nemzetiségi önkormányzat elnöke gondolt arra, hogyan teheti vonzóvá a fiataloknak is az eseményt. Az óvodások és az iskolások fellépése miatt eleve több korosztály vett rajta részt, családtagok, rokonok nézték meg őket a Rákóczi téren. Emellett a műsorban, az utcabálon népszerű slágerek hangzottak el, olyan zenekar is műsort adott, amely ötvözi a magyar és a sváb számokat, a régi és újabb stílusokat.