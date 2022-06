– Az arborétum egy hosszú projekt, hiszen az 1700-as években kezdték el kialakítani a szerzetesek, s aztán a XIX. században amerre csak jártak a világban, onnan hoztak növényt ide a ciszterci atyák. Ezeknek egy része már kiöregedett, részben azóta is élnek. Az angolkert szépségét az adja, hogy fás és ligetes területek váltakoznak benne. Évtizedek óta az apátság egyik fő látnivalója, nevezetessége, s egyben utal a korábban itt élt ciszterci szerzetesek életére is, amelyhez a halastavak mindig hozzátartoztak. Szent Bernát követői ugyanis a középkorban a négylábúak húsát – a regula szerint – nem ették. Folyóvíz mellé települtek jellemzően, ha mocsarakat találtak, azokat lecsapolták, átalakították az elődök.

Az arborétum a természetet megjelenítő hely, ahol Isten keze nyoma könnyen tetten érhető. Szent Bernát mondása is úgy szólt, hogy többet tanult az erdőben, a tölgyek között, mint sok könyvből. Elvonulva a természetbe, abból kiindulva teremtőjére következtethet az ember, az alkotóra. Könnyebb így felfedezni Isten jelenlétét, magunkat is a természetben elhelyezve, nem pedig a teremtés egyedülálló csúcsaként. Ősi kísértésünk, hogy mintegy Istennek hisszük magunkat, azt gondoljuk, mindenről dönthetünk. Az arborétumban szükségszerűen érezhetjük, hogy csak része vagyok a valóságnak, a mindenségnek, s erre ráébredni felszabadító érzés. Emberek tömegei éppen a teremtettség tagadásával, azzal, hogy minden felett állónak tartják magukat veszítik el a lehetőséget, hogy valóban nagyobbá lehessenek, hogy a természet fölé tudjanak a lelkiek által emelkedni, felülmúlják a fizikai, a biológiai létet. Kicsinek kell lenni, hogy nagyobbak lehessünk – ez ellentmondásnak tűnik, de keresztény életünk ilyen ellentmondásnak tűnő tanítás és tapasztalatok által vezet Isten és magunk fölé – fogalmazott az apát.